Уборочная страда в крае идёт вопреки капризам погоды. Уже убрано 86% кормовых зерновых культур, заготовлено 95% грубых кормов.

— Минсельхоз держит ситуацию с осадками на контроле. В ближайшие дни совместно с волонтёрами планируем помочь хозяйствам ускорить уборку. Кроме того, ежегодно компенсируем от 50% до 80% от суммы взноса желающим застраховать свои посевы. Это защитит хозяйства защищены в случае ЧС, – отметила и.о. начальника управления по развитию АПК и племенной работы министерства Алена Селезнева.

Некоторые фермеры уже приступили к уборке картофеля, а во второй половине сентября настанет очередь овощей «борщевой группы», в которую входят также морковь, свёкла и капуста.

В этом году в регионе планируется собрать более 102 тыс. тонн картофеля и более 52 тыс. тонн овощей – на 25 и 5 тысяч тонн больше, чем в 2021-м.

Кроме того, отметили в министерстве, круглогодично выращиваются в теплицах томаты, огурцы и зеленные культуры. На сегодня в закрытом грунте произведено уже почти 2 тысячи тонн овощей.