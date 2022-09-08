Во всех районах города очищают территории и ликвидируют свалки. Так, в Индустриальном накануне выполнили большой объем работ.
«В районе ликвидировали несанкционированные свалки по улицам Высотной, Прибрежной, Вилюйской, Вологодской. Для этого была задействована тяжелая техника. Работа в этом направлении будет продолжаться», — сообщили в комитете по управлению Индустриальным районом.
Месячники по санитарной уборке в Хабаровске традиционно проводят в весенний и осенний периоды. В общий перечень работ входит ликвидация свалок, очистка придомовых территорий, магистральных дорог от песка и грязи, реконструкция контейнерных, детских и спортивных площадок. Также во время месячника проводится озеленение города. Напомним, этой осенью Горзеленстрой высадит около 1000 деревьев и 1200 кустарников на улицах и в скверах краевой столицы.
Эта запись была опубликована 08.09.2022в 10:35. В рубриках: Общество.
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