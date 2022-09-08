В течение сентября в Хабаровске проходит акция «Здоровые сердца», организованная при содействии Центра общественного здоровья. Пилотным учреждением стала поликлиника №3, а участниками – пациенты, приписанные к ней. Если акция покажет свою эффективность и востребованность, то мероприятие распространят на другие поликлиники региона.

В рамках акции пациентам измеряют вес, объем талии, берут на анализ кровь, чтобы узнать уровень сахара, измеряют давление и направляют на УЗИ. Результаты обследования и рекомендации специалистов сообщают дистанционно – по телефону или на электронную почту. Если есть какие-то предпосылки к сердечно-сосудистым заболеваниям, то назначают дообследование.

— Данная акция направлена на раннее выявление рисков и на предотвращение осложнений. С помощью рекомендаций мы даем понять людям, что они могут управлять своим здоровьем, но нужно для начала привлечь внимание к нему. Чем раньше стареют сосуды, тем быстрее развивается сердечно-сосудистое заболевание. Из-за вредных привычек, сидячего и малоактивного образа жизни, повышенного холестерина, высокого давления, паспортный возраст от истинного сердечно-сосудистого отличался в среднем на 20 лет, — рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Хабаровского края Татьяна Петричко.

Кроме того, в поликлинике №3 можно познакомиться с экспонатами интерактивного музея здоровья, узнать дополнительную информацию о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни. Специалисты напоминают, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает 50% от общего числа причин смертности в Хабаровском крае. Стали выявлять сердечно-сосудистые заболевания в более раннем возрасте за счёт более детального обследования людей.

— У 7 из 10 обследованных пациентов повышен сахар, выше нормы индекс массы тела. У такой группы людей есть риск развития атеросклероза, поэтому мы пригласили их пройти УЗИ шеи – посмотреть проходимость сосудов. Также им будет рекомендовано изменить образ жизни для снижения рисков раннего сердечно-сосудистого старения. Это предполагает подключение анаэробных нагрузок, ограничение потребления калорий и снижение массы тела, здоровая диета и ограничение употребления поваренной соли, отказ от курения, — добавила Татьяна Петричко.

Она подчеркнула важность таких мероприятий для пропаганды здорового образа жизни, так как неправильное питание, курение, злоупотребление алкоголем преждевременно изнашивают сердце.

Как отметили в региональном минздраве, в Хабаровском крае делается все возможное для снижения сердечно-сосудистых заболеваний среди населения. В Комсомольске-на-Амуре недавно в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закуплен и установлен ангиограф в больнице №7. Врачи при помощи высокотехнологичного оборудования теперь могут более оперативно диагностировать патологии и успешно бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно в экстренных ситуациях. Также в рамках нацпроекта ожидается поставка 84 единиц медицинского оборудования на сумму 175,9 млн рублей в медицинские организации Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. До конца года поступит магнитно-резонансный томограф для Краевой больницы им. профессора Владимирцева.

— Стоит добавить, что в краевой клинической больнице №1 им. Сергеева — ведущем медучреждении по проведению сердечно-сосудистой хирургии — благодаря краевым властям и помощи федерального центра активно обновляют оборудование. За последние 5 лет туда впервые поступило особое ультразвуковое оборудование, которое позволит врачам проводить диагностику заболеваний сердца с помощью чреспищеводной эхокардиографии. Ее применяют для более детальной диагностики клапанного аппарата сердца. А в прошлом году приобретен рентгеновский компьютерный томограф для выполнения исследований сердца и головного мозга сумму 59 млн. руб. Проводятся поставки современного оборудования, включая оборудование для медицинской реабилитации пациентов с ишемическим инсультом, — напомнили в минздраве региона.

Напомним, что нацпроекты реализуются по указу Президента РФ Владимира Путина и направлены на обеспечение социально-экономического развития страны и повышения уровня жизни граждан.