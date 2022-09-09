Семьи Хабаровского края продолжают получать ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году получателями уже стали 32 200 семей на 38 467 детей.

Как уточнили в министерстве социальной защиты Хабаровского края, из краевого бюджета на предоставлении выплаты в этом году выделено 6,9 млрд рублей, направлено уже около 4,5 млрд рублей. Она назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости и предоставляется, если среднедушевой доход семьи меньше среднего прожиточного минимума на человека в регионе (ниже 18 558 рублей), имущество семьи не превышает установленные критерии, а у родителей есть подтвержденный доход либо уважительная причина их отсутствия. При расчете учитывается величина начисленной зарплаты (до вычета налогов и взносов).

— В зависимости от дохода семьи размер выплаты может составлять 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума для детей в крае, установленного на дату обращения за выплатой. В связи с изменением величины прожиточного минимума для детей с 1 июня 2022 года установлены следующие размеры: 10 222,5 рубля — базовый размер, 15 333,75 рубля — 75% величины прожиточного минимума для детей, 20 445 рублей — 100% величины прожиточного минимума для детей, — разъяснили в профильном министерстве.

Оформить данную выплату легко — заявление о назначении подается в электронной форме через портал Госуслуг. Кроме того, можно лично обратиться в ближайшие МФЦ или Центры социальной поддержки.

Напомним, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно введена указом Президента Российской Федерации в марте 2020 года. Кроме того, в Хабаровском крае продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография», основные мероприятия которого направлены на укрепление финансовой стабильности семей с детьми. Родители могут получать ежемесячные выплаты на первого, третьего и последующего ребенка. Этот вид господдержки назначается при доходе не более двух прожиточных минимумов на человека, но, в отличие от других пособий, не зависит от наличия имущества.