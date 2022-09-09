Молодым специалистам, работающим на Дальнем Востоке, построят 10 тысяч арендных квартир по сниженной цене за съем. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.

– Отдельное решение касается поддержки молодых специалистов, которые приезжают на Дальний Восток, либо заканчивают здесь учебные заведения, устраиваются на работу и ищут собственное жилье. Для них будет построено 10 тысяч арендных квартир. Ставка аренды будет существенно ниже рыночной за счет субсидий из регионального и федерального бюджета, – сказал Владимир Путин.

Отметим, что в Хабаровском крае уже действует ряд социальных мер по привлечению молодых педагогов и медиков. Так, учителя при трудоустройстве получают единовременное пособие в восемь окладов, и в течение первых трех лет работы им назначается повышающий коэффициент в размере 35%. Дополнительные компенсации и выплаты установлены педагогическим работникам, проживающим в сельской местности. А тем, кто решил работать в труднодоступных и отдаленных территориях края, из регионального бюджета выплачивается сберегательный капитал. Аналогичная поддержка предоставляется и врачам. Также по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медработникам положены выплаты от 0,5 до 2 млн рублей. Для педагогов работает аналогичная программа – «Земский учитель», с выплатой в размере 2 млн. Кроме того, с этого года врачам и учителям региона стала доступна «Дальневосточная ипотека».

Еще одна мера, о которой говорил Президент, касается обеспечения квалифицированными кадрами предприятий Дальнего Востока. Речь идет о подготовке молодых специалистов и представлении компенсаций бизнесу за их трудоустройство.

– Дальневосточные регионы, как и многие другие субъекты Федерации, сегодня испытывают дефициты рабочих рук, – отметил он. – Чтобы активизировать подготовку кадров по ключевым компетенциям, также примем несколько важных шагов. Так, до 2030 года в дальневосточных колледжах будут открыты свыше 900 современных мастерских, в ближайшей перспективе, до конца 2025 года, запустим 29 производственно-образовательных кластеров. Кроме того, при найме молодых рабочих бизнес получит компенсации на их трудоустройство.

Хабаровский край уже участвует в реализации мер, названных главой государства. На территории региона действуют программы переподготовки кадров, модернизируются учреждения среднего профессионального и высшего образования, развивается система кластерного образования.

– Наш регион стал одним из 42 субъектов страны, где студенты будут обучаться в рамках проекта «Профессионалитет». Это значит, что готовить специалистов будем под реальный запрос ведущих работодателей края, при этом выпускники получат гарантированное трудоустройство. В этом году мы уже открыли два образовательно-производственных кластера – «Машиностроение» и «Железнодорожный». В следующем году появится еще одни – «Водный транспорт», на эти цели мы получим из федерального бюджета 100 млн рублей. Модернизируем техникумы и колледжи: к началу учебного года обновили 12 мастерских в пяти учреждениях СПО Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Чегдомына. Эту работу мы обязательно продолжим, как и поручил Владимир Владимирович, потому что видим его поддержку и эффективность этих мер, – прокомментировала задачи, обозначенные Президентом, министр образования и науки края Виктория Хлебникова.