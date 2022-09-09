Новые меры поддержки молодых специалистов на Дальнем Востоке анонсировал Владимир Путин
Дата | 09.09.2022 В рубриках: Общество

Молодым специалистам, работающим на Дальнем Востоке, построят 10 тысяч арендных квартир по сниженной цене за съем. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.

– Отдельное решение касается поддержки молодых специалистов, которые приезжают на Дальний Восток, либо заканчивают здесь учебные заведения, устраиваются на работу и ищут собственное жилье. Для них будет построено 10 тысяч арендных квартир. Ставка аренды будет существенно ниже рыночной за счет субсидий из регионального и федерального бюджета, – сказал Владимир Путин.

Отметим, что в Хабаровском крае уже действует ряд социальных мер по привлечению молодых педагогов и медиков. Так, учителя при трудоустройстве получают единовременное пособие в восемь окладов, и в течение первых трех лет работы им назначается повышающий коэффициент в размере 35%. Дополнительные компенсации и выплаты установлены педагогическим работникам, проживающим в сельской местности. А тем, кто решил работать в труднодоступных и отдаленных территориях края, из регионального бюджета выплачивается сберегательный капитал. Аналогичная поддержка предоставляется и врачам. Также по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медработникам положены выплаты от 0,5 до 2 млн рублей. Для педагогов работает аналогичная программа – «Земский учитель», с выплатой в размере 2 млн. Кроме того, с этого года врачам и учителям региона стала доступна «Дальневосточная ипотека».

Еще одна мера, о которой говорил Президент, касается обеспечения квалифицированными кадрами предприятий Дальнего Востока. Речь идет о подготовке молодых специалистов и представлении компенсаций бизнесу за их трудоустройство.

– Дальневосточные регионы, как и многие другие субъекты Федерации, сегодня испытывают дефициты рабочих рук, – отметил он. – Чтобы активизировать подготовку кадров по ключевым компетенциям, также примем несколько важных шагов. Так, до 2030 года в дальневосточных колледжах будут открыты свыше 900 современных мастерских, в ближайшей перспективе, до конца 2025 года, запустим 29 производственно-образовательных кластеров. Кроме того, при найме молодых рабочих бизнес получит компенсации на их трудоустройство.

Хабаровский край уже участвует в реализации мер, названных главой государства. На территории региона действуют программы переподготовки кадров, модернизируются учреждения среднего профессионального и высшего образования, развивается система кластерного образования.

– Наш регион стал одним из 42 субъектов страны, где студенты будут обучаться в рамках проекта «Профессионалитет». Это значит, что готовить специалистов будем под реальный запрос ведущих работодателей края, при этом выпускники получат гарантированное трудоустройство. В этом году мы уже открыли два образовательно-производственных кластера – «Машиностроение» и «Железнодорожный». В следующем году появится еще одни – «Водный транспорт», на эти цели мы получим из федерального бюджета 100 млн рублей. Модернизируем техникумы и колледжи: к началу учебного года обновили 12 мастерских в пяти учреждениях СПО Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Чегдомына. Эту работу мы обязательно продолжим, как и поручил Владимир Владимирович, потому что видим его поддержку и эффективность этих мер, – прокомментировала задачи, обозначенные Президентом, министр образования и науки края Виктория Хлебникова.

Эта запись была опубликована 09.09.2022в 09:54. В рубриках: Общество.


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