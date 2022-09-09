В августе текущего года в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) было проведено свыше 400 тренировок с подразделениями противодействия терроризму.
В ходе плановых практических занятий военнослужащие отрабатывали блокировку и уничтожение условного противника во время нападения на различные объекты воинских частей.
Помимо этого, в рамках тренировок по противодействию терроризму отрабатывались нормативы по скрытному перемещению и ведению наблюдения за противником.
При проведении тренировок, подразделения применяли штатное стрелковое и инженерное вооружение, а также специальную военную технику, активно использовались средства имитации, в том числе взрывпакеты, дымовые шашки, холостые боеприпасы.
Данные практические занятия носят плановый характер и проводятся с целью слаживания действий подразделений противодействия терроризму.
Эта запись была опубликована 09.09.2022в 12:48. В рубриках: Общество.
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