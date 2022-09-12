Более 14 тонн овощей привезли фермеры края на «Праздник урожая» около арены «Ерофей». Были представлены 16 сортов картофеля и 10 сортов тыквы. К развлечениям для гостей добавилась дегустация пельменей и мясных деликатесов.

Помимо привычных уже 25 килограммов свежих плодов среди посетителей разыграли тыквы, перцы, картофель и другие вкусные призы.

Праздничное настроение подчёркивали выступление артистов ансамбля «Елань» и тематическое оформление торговых мест.

— Мы открываем сезон заготовок на зиму. До середины октября на прилавках будет изобилие овощей «борщевой группы»: картофеля, моркови, капусты, свёклы. Приглашаем всех делать запасы, — отметил руководитель регионального центра инжиниринга краевого сельскохозяйственного фонда Константин Могильный.