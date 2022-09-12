Дата | 12.09.2022 В рубриках: Общество
Более 14 тонн овощей привезли фермеры края на «Праздник урожая» около арены «Ерофей». Были представлены 16 сортов картофеля и 10 сортов тыквы. К развлечениям для гостей добавилась дегустация пельменей и мясных деликатесов.
Помимо привычных уже 25 килограммов свежих плодов среди посетителей разыграли тыквы, перцы, картофель и другие вкусные призы.
Праздничное настроение подчёркивали выступление артистов ансамбля «Елань» и тематическое оформление торговых мест.
— Мы открываем сезон заготовок на зиму. До середины октября на прилавках будет изобилие овощей «борщевой группы»: картофеля, моркови, капусты, свёклы. Приглашаем всех делать запасы, — отметил руководитель регионального центра инжиниринга краевого сельскохозяйственного фонда Константин Могильный.
Эта запись была опубликована 12.09.2022в 11:48. В рубриках: Общество.
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