В краевой столице в минувшие выходные прошли довыборы в городскую думу.

По одномандатному округу №30 победил кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Белоглазов. На округе №31 победу одержал Иван Рыбин от партии ЛДПР.

Напомним, в России прошёл единый день голосования. В Хабаровском крае он завершил 101 избирательную кампанию.

Как рассказал председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко, жители края выбрали двух депутатов в региональный парламент, 676 — в местные думы и 23 глав муниципальные образования. Явка избирателей составила 22,51 %.

«Все выборы признаны состоявшимися, серьезных нарушений, которые могли повлиять на волеизъявление граждан, не зарегистрировано. В крайизбирком не поступило ни одной жалобы. Мы оперативно отрабатывали обращения на горячую линию, а также информацию, которая появлялась в СМИ и соцсетях. Самое серьезное — это два бюллетеня, которые обнаружили на одном из участков в Хабаровске вне кабинки для голосования. Они согласно закону аннулированы. Мы уже выяснили, что их специально принес и оставил там молодой человек. И это больше похоже на провокацию», — подчеркнул Денис Кузьменко.