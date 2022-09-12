Он пройдет в Хабаровске 24 сентября в рамках месячника по санитарной уборке и благоустройству города. В субботнике примут участие более 30 тысяч человек. Кроме того, в работе будет задействовано почти 100 единиц техники.
Напомним, осенний месячник стартовал 5 сентября. По информации управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда, в рамках мероприятий по генеральной уборке краевой столицы планируется привести в порядок 17 фасадов и цоколей, 37 контейнерных площадок, отремонтировать 69 спортивных и детских площадок. Горожане выйдут на уборку 39 скверов и площадей, займутся наведением порядка на 83 бесхозных территориях. Также предстоит ликвидировать более 53 несанкционированных свалок и очистить от объявлений 125 фасадов, опор и остановок. Большие планы на субботник у благоустроителей: они будут приводить в порядок дороги и газоны, высаживать деревья.
В месячнике принимают участие сотрудники администрации города, коллективы предприятий, военнослужащие, учащиеся образовательных учреждений. Кроме того, большой объем работы на придомовых территориях выполняют специалисты управляющих организаций и активные хабаровчане.
«В преддверии холодов в городе необходимо навести порядок. Уверен, что жители и коллективы подключатся к этой работе. Каждый может привести в порядок территорию рядом с домом, детской или спортивной площадкой, своим магазином или офисом», — отметил глава Хабаровска.
Эта запись была опубликована 12.09.2022в 13:44. В рубриках: Общество.
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