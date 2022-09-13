Сегодня при участии главы региона Михаила Дегтярёва начаты работы по сносу в краевой столице третьего по счету аварийного многоквартирного дома, расположенного на проспекте 60-летия Октября, 185.

Как пояснил губернатор, этот барак без удобств был построен в 50-х годах прошлого века и лишь спустя более 60 лет – в 2016 году – признан аварийным. Его бывшие жильцы получили благоустроенные квартиры в разных районах Хабаровска.

— Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает: «Важная задача – это создание комфортной среды для жизни граждан… Надо вытащить людей из трущоб!» На проспекте 60-летия Октября 66 аварийных домов, пять из них расселяются в рамках действующей в крае адресной программы. В настоящее время собственники четырех домов уже успешно переселены, — отметил Михаил Дегтярёв.

Оставшийся 61 МКД внесены в реестр не пригодных для проживания после 1 января 2017 года, поэтому они будут включены в следующую аналогичную программу.

Вместе с тем, благодаря поддержке главы государства в прошлом году в крае удалось частично решить вопрос расселения аварийного жилья за пределами действующей программы.

— На выделенные из федерального бюджета дополнительные средства свои жилищные условия смогли улучшить 165 граждан, проживавших в 73 квартирах бараков на проспекте. Напомню, этот вопрос находится на моем личном контроле, поэтому начатую работу будем продолжать! – подчеркнул руководитель региона.

Всего из сносимого сегодня аварийного МКД были переселены 23 хабаровчанина. Общий объём финансирования составил свыше 25 млн рублей.