Текущую ситуацию и меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции обсудили на заседании оперативного штаба в правительстве региона. Хабаровский край переживает 6 волну COVID-19, однако после пиковых значений заболевших людей за сутки ситуация начала стабилизироваться.

Как отметили на штабе, последние две недели медики в среднем фиксируют 393 новых пациентов за сутки, с 7 сентября – начала пика шестой волны было зарегистрировано 426 заболевших за день.

— Ситуация начала стабилизироваться, однако нельзя забывать о том, что нужно продолжать призывать граждан вакцинироваться от коронавируса и гриппа. Очень важно, чтобы эти вирусы не наложились друг на друга. Две вакцины можно сочетать и делать их в один день. Кстати, я сегодня так и поступил – сделал две вакцинации сразу, — отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

По охвату вакцинацией населения Хабаровский край остается на 56 позиции среди субъектов России. Вакцины в регион поступило достаточно. Министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко добавил, что в 93% случаев коронавирус протекает у пациентов в форме ОРВИ.

— Необходимо продолжать профилактическую работу. Обязателен «утренний фильтр» в детских учреждениях. Мы отмечаем небольшой рост заболеваемости коронавирусом среди детей после начала учебного года. Также есть небольшой прирост тяжелых случаев заболеваемости среди взрослых пациентов. За прошлую неделю добавили в больнице им. Войно-Ясенецкого и больнице им. Шевчкука по 20 «ковидных» коек, а всего отделения для пациентов COVID-19 открыты в 4 больницах края, загруженность 95%, — сообщил Юрий Бойченко.

Масочный режим на сегодняшний день остается обязательным при посещении медицинских организаций и стационаров социального обслуживания. Также маски обязательны для сотрудников детских садов, общеобразовательных организаций при проведении «утреннего фильтра» детей.

Беременным женщинам, гражданам старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано ношение масок в общественных местах и в транспорте.

Напомним, что более стойкий иммунитет у человека к какому-либо вирусу вырабатывается именно через вакцинацию. Если говорить о COVID-19, то для поддержания высокого титра антител рекомендуется проходить иммунизацию каждые 6 месяцев. Иммунитет формируется на 21 день после второй прививки. Для сдерживания распространения COVID-19 необходимо достигнуть 80% коллективного иммунитета в регионе. Именно при таких показателях циркуляция вируса сходит на минимум и практически прекращается.