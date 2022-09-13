В рамках реализации программы «Дальневосточный квартал» будет построено 36 тысяч 200 квартир для 80 тысяч человек и необходимая социальная инфраструктура: школы, больницы, детские сады. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами, которое провел Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщил полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

– Особое место в работе по развитию Дальнего Востока занимает строительство жилья. Здесь нам удалось достигнуть существенных результатов. В 2021 году темпы роста ввода жилья на Дальнем Востоке почти в два раза опережали общероссийские. В то же время разница в стоимости жилья в ДФО и центральных регионах России сократилась с 15% до 6% за 2019-2021 годы, – сказал Юрий Трутнев.

Он уточнил, что одним из инструментов для интенсификации жилищного строительства является программа «Дальневосточный квартал». Работа по ней началась. Подобрано семь площадок в Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Сахалинской и Амурской областях, Республике Бурятия и Еврейской автономной области.

Напомним, что первый «Дальневосточный квартал» в Хабаровском крае появится на земельном участке по ул. Локомотивной в краевой столице: планируется ввести в эксплуатацию около 450 тысяч кв. м жилья для 25 тысяч человек. Рассматривается возможность распространения программы на участки микрорайона «Ореховая сопка».

В числе других механизмов, которые помогают строить жилье на Дальнем Востоке, вице-премьер назвал мастер-планы, «дальневосточный гектар» и «дальневосточную ипотеку». Продление последней программы до 2030 года поддержал Президент Владимир Путин на VII Восточном экономическом форуме.

Итоги форума Юрий Трутнев в своем докладе также не обошел стороной, сообщив что в нем приняли участие более 7 тысяч человек из 68 стран мира, включая и недружественные страны, такие как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Корея, Япония.

– В рамках форума подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 трлн рублей. За год, прошедший с прошлого форума, уже шестого, построено 113 новых предприятий, создано более 24 тысяч рабочих мест, частными инвесторами проинвестировано 654 млрд. Это говорит о том, что темпы развития Дальнего Востока не снижаются, – добавил полпред.

Михаил Мишустин поручил Юрию Трутневу лично проконтролировать реализацию всех совместно проработанных с Правительством проектов и поручений, которые дал Президент на Восточном экономическом форуме.

Напомним, итогом ВЭФ-2022 для Хабаровского края стало заключение шести знаковых соглашений на общую сумму 180 млрд рублей. Это документы о сотрудничестве с Корпорацией «Туризм.рф», ПАО «Сбербанк», банком ВТБ и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», а также соглашения с Газпромбанком и портом «Эльга» и Министерством транспорта РФ, ОАО «РЖД» и компанией «ФинИнвест» о создании объектов транспортной инфраструктуры.