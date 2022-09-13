В северной части края постепенно наступает отопительный сезон. Муниципалитеты принимают решение о его начале, если в течение пяти дней на улице среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов. Подаче тепла началась в сёлах Аим, Джигда, Нелькан Аяно-Майского района, в Аркинском и Инском сельских поселениях Охотского района. В первую очередь тепло получают социальные объекты: больницы, детские сады и школы.

Как уточнили в региональном минЖКХ, в северной части края отопительный сезон наступает до конца сентября. В Хабаровске и центральной части отопление включают в первой декаде октября, а на юге региона – в конце октября.

— В некоторых районах заканчивают получать паспорта готовности жилищного фонда и потребителей тепла к зиме. Новые котлы и резервные источники электроснабжения появились на краевых объектах теплоснабжения. В отдельных территориях продолжается ремонт основного оборудования. Активно завершаются работы по капитальному ремонту, а также монтаж современных модульных роботизированных котельных. Из 425 котельных приведены в порядок 370. Коммунальная инфраструктура в целом готова к холодам на 85%, работы на объектах выполняются по плану, — отметили в минЖКХ региона.

Кроме того, без срывов продолжается завоз топлива, который позволит своевременно начать отопительный сезон во всех муниципальных образованиях. В навигацию 2022 года в северные районы с ограниченными сроками завоза грузов планируется централизованно доставить 32,1 тыс. тонн топлива: 11,4 тыс. тонн каменного угля, 20,7 тыс. тонн нефтепродуктов. Уголь, моторные масла и бензин уже доставлены в северные районы края в полном объёме. План по поставкам дизельного топлива выполнен на 74%. Полностью завершить северный завоз планируется 20 октября.

Также подготовлена спецтехника, необходимая для ликвидации поломок на коммунальных объектах, организовано дежурство ответственных работников регионального министерства ЖКХ совместно с ЕДДС края. Эти меры ежегодно позволяют обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона. Стоит задача — выполнить весь комплекс мероприятий на самом высоком уровне, чтобы без чрезвычайных происшествий пройти зимний максимум нагрузок в отопительный период.