В Хабаровске вводится в строй дом на 90 квартир. Объект застройщика ООО «СК «ДоМострой» относился к потенциально проблемным объектам – сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались четыре раза. Благодаря усилиям минстроя и надзорных органов стройку удалось довести до завершения.

Строительство дома по улице Весенняя в Индустриальном районе Хабаровска началось в 2017 году, завершение планировалось на 2020 год, но застройщик регулярно продлевал разрешение на строительство. Как рассказала заместитель министра строительства Хабаровского края по экономическим вопросам Наталья Ли, строительство объекта велось низкими темпами из-за слабой организации строительно-монтажных работ, дефицита людских ресурсов, а на завершающей стадии у застройщика возникли проблемы с финансированием, что привело к значительному увеличению сроков строительства.

— Минстроем края совместно с представителями надзорных органов проводились, практически, еженедельные выезды на проблемные объекты, в том числе на этот. Кроме этого, минстрой оказал помощь застройщику в урегулировании вопроса с собственником земельного участка, на котором были проложены инженерные коммуникации дома. Все это позволило подготовить дом к сдаче в эксплуатацию, — рассказала Наталья Ли.

Компания уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию 90-квартирного жилого дома. В скором времени дольщики, вложившиеся в строительство этого объекта, получат ключи от своих квартир.

Региональный минстрой, представители надзорных органов прикладывают максимальные усилия к тому, чтобы потенциально проблемные объекты достраивались и не переходили в разряд проблемных. В настоящее время в единый реестр проблемных объектов входит 16 домов.