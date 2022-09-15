Глава региона Михаил Дегтярев открыл в Хабаровском автомеханическом колледже две современные мастерские по приоритетной группе компетенций – «Кузовной ремонт» и «Окраска автомобиля» — в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

На обновление материально-технической базы образовательного учреждения из федерального бюджета выделено 10 млн рублей. Здесь созданы все условия для получения новых знаний и подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Для этого предусмотрены девять новых рабочих мест, закуплено 262 единицы оборудования. Отремонтировано свыше 840 кв. м. учебно-производственных помещений.

— Процитирую нашего президента Владимира Владимировича Путина: «Квалификация инженеров и рабочих являются важнейшим условием конкурентоспособности экономики и страны в целом, поэтому считаю образование тем самым, на что мы должны обратить внимание в ближайшие годы». В этот учебный год колледж входит с новыми современными мастерскими. Мы делаем все, чтобы выпускники края были востребованы на рынке труда и чувствовали себя уверенно на рабочих местах. Именно востребованный экономикой специалист – наш приоритет. Желаю студентам и преподавателям плодотворной работы, терпения и только отличных результатов, — поздравил присутствующих на церемонии Михаил Дегтярев.

Губернатор добавил, что оборудование в мастерских сможет использоваться и другими образовательными организациями в рамках сетевого взаимодействия. Это откроет новые горизонты для профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов. Параллельно на данных площадках планируется запустить работу со школьниками, чтобы помочь им в выборе будущей профессии.

После приветственных слов всех почетных гостей мероприятия состоялось официальное открытие мастерских. Глава региона осмотрел помещения, оснащенные современной инфраструктурой и оборудованием. Сегодня оно доступно для студентов специальностей «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и «Сварочное производство».

Отметим, что в этом году благодаря реализации национального проекта «Образование» обновлено 12 мастерских в пяти учреждениях среднего профессионального образования региона. Такие площадки появились в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Чегдомыне.