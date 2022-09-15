В Хабаровском крае ежегодно услугами социальных работников охвачено более 45 тысяч жителей. Среди них — более 20 тысяч граждан это те, кто утратил способность к самообслуживанию. С начала 2022 года помощь от соцработников получили более 15 тысяч таких людей.

Всего уход на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в крае осуществляют 17 учреждений: 16 комплексных центров социального обслуживания населения края и специальный дом ветеранов.

— Социальные работники ежедневно отправляются на работу, чтобы доставить людям необходимые лекарства, продукты питания и товары первой необходимости, помочь в приготовлении пищи, покормить получателя услуг, выполнить санитарно-гигиенические и другие услуги. Понятно, что в основном этим людям помогают родственники, близкие, друзья. Это очень важно, иначе наши социальные службы не справились с поставленными задачами. Но все же значительная часть – это в первую очередь одинокие люди, которые не могут обойтись без помощи социальных работников и волонтеров. Услуги на дому предоставляются на платной и бесплатной основе, — отметили в министерстве социальной защиты края.

Размер ежемесячной оплаты за социальное обслуживание на дому рассчитывается на основании тарифов, но не может превышать 50% разницы между величиной дохода гражданина и полуторной величиной прожиточного минимума (23 940 руб.), установленного в крае. Согласно законодательству граждане, чей доход ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, обслуживаются на бесплатной основе.

Стоит отметить, что благодаря правительству края категория граждан, которые имеют право получать бесплатно социальные услуги, расширена. Их предоставляют также одиноко проживающим ветеранам войны или их вдовам.

Часто причинами, которые ведут к утрате способности к самообслуживанию, является пережитый инсульт или инфаркт. В целях помощи таким гражданам краевой минздрав ввел новый порядок наблюдений врачом-неврологом, в рамках которого осуществляется льготное лекарственное обеспечение пациентов, у которых есть риск повторного возникновения инсульта или летального исхода. Кроме того, специализированный отдел в региональном минздраве ведет мониторинг по своевременности и непрерывности терапии пациентов, перенесших острый коронарный синдром.

— За 8 месяцев 2022 года в крае 4 808 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно получили лекарственные препараты на сумму 63 млн рублей. Для выполнения показателей проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» организован комплекс мер по контролю за организацией диспансерного учета и лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях пациентов, перенесших инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, а также оперативные вмешательства по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, после выписки из отделений стационаров, — отметили в минздраве края.

Помимо всего прочего граждане могут воспользоваться дополнительной платной социальной услугой «Сиделка». Она предоставляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Обратиться по всем вопросам для получения социальной помощи на дому можно в комплексный центр социального обслуживания населения края по месту проживания гражданина.