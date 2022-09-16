Главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета профессор Дмитрий Иванов вместе с коллегами посетил перинатальный центр им. профессора Постола в Хабаровске. Со специалистами учреждения они обсудили сложные клинические случаи, планы по совершенствованию помощи роженицам и младенцам, пути дальнейшего развития здравоохранения Хабаровского края.

Дмитрий Иванов заметил, что в перинатальном центре ежегодно растет качество оказания медицинской помощи младенцам: хирургическое лечение пороков развития новорожденных, спасение жизней глубоко недоношенных детей.

— Перинатальный центр в Хабаровске я посещаю уже шестой раз и вижу, что медицинская организация динамично развивается. Многое изменилось в лучшую сторону — сюда направляются роженицы и дети, которым требуется помощь, не только со всего края, но и из соседних дальневосточных регионов. Специалисты наработали колоссальный опыт, модернизируется и оборудование. Губернатором Хабаровского края уделяется большое внимание повышению качества оказания медицинской помощи: улучшается транспортировка женщин и детей с тяжелыми патологиями из отдаленных населенных пунктов, больницы и поликлиники оснащаются новыми материалами и оборудованием. Эти шаги должны повысить уровень медицины в Хабаровском крае, и Михаил Дегтярев делает все, чтобы обеспечить оказание качественной врачебной помощи, — рассказал Дмитрий Иванов.

Ежегодно в Перинатальном центре проходит 4100 родов. Около 200-300 детей рождаются недоношенными, именно поэтому отделение реанимации новорожденных детей – одно из самых высокотехнологичных. Оно оснащено по последнему слову техники.

— Для детей, которые рождаются с экстремально низкой массой тела порой требуется до 14 единиц одновременно работающей техники. У нас в центре был ребенок, который при рождении весил всего 470 грамм. Наши хирурги уникальны – успешно оперируют женщин с врастанием плаценты, удаляют миомотозные узлы без разрезов. Благодаря этому у них сохраняются репродуктивные функции и после восстановления они смогут беременеть. Более 50% операций у новорожденных делаются эндоскопическими методами. Мы гордимся каждым сотрудником нашего учреждения, кто в любую погоду и при любых обстоятельствах оказывает необходимый объем медицинской помощи маленьким жителям края и их мамам, — рассказал главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр им. Профессора Постола» Юрий Бердаков.

В медицинском учреждении функционирует единственное в Хабаровском крае отделение реанимации для женщин. Ежегодно проводится около 1300 процедур ЭКО. Всего в Перинатальном центре трудится 172 врача, 280 средних медицинских работников.

В завершении поездки, Дмитрий Иванов встретился с министром здравоохранения Хабаровского края Юрием Бойченко и дал рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества оказания медицинской помощи в регионе.

Отметим, что по состоянию на 1 сентября 2022 года в Хабаровском крае родилось 8 223 ребенка.