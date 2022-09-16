С 15 сентября по 15 ноября во всех регионах страны в поддержку нацпроекта «Экология» проходит крупнейшая акция по сбору макулатуры. В Хабаровском крае #БумБатл проходит при поддержке министерства ЖКХ Хабаровского края и регионального оператора по обращению с ТКО.

Традиционно в акции примут участие детские сады, школы, колледжи и вузы, а также различные предприятия. Присоединиться к соревнованию можно и индивидуально. Ближайшую точку приема макулатуры можно найти на интерактивной карте, которая размещена на сайте проекта бумбатл.рф. В финале акции будут определены ТОП-3 самых результативных участников в каждой из категорий.

В этом году сроки проведения акции увеличены с двух недель до двух месяцев. Организаторы уверены, что во многом благодаря этому удастся превзойти результаты прошлых лет. За два предыдущих сезона более 1,2 млн человек собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры. Таким образом, им удалось сберечь более 62 тыс. деревьев. По словам генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, с каждым годом акция #БумБатл объединяет всё больше неравнодушных к проблемам экологии людей, которые знают, что бумага – это ценное сырьё и относиться к нему нужно бережно.

— Экологический проект #БумБатл выводит реализацию национального проекта «Экология» на новый, более доступный и привычный для молодежи, уровень в части раздельного сбора отходов. Интерактивы, продвигающие национальные проекты в соцсетях, собирают большое количество людей, позволяют донести информацию о целях, пользе и результатах на многомиллионную аудиторию. Министерство ЖКХ совместно с регоператором по вывозу ТКО готовит ряд мероприятий в рамках акции #БумБатл, – отметила важность мероприятия и.о. министра ЖКХ края Анжелика Миронова.

В поддержку #БумБатла представители регопреатора в рамках своей работы по экопросвещению организуют экскурсии на предприятия по переработке вторсырья и экологические уроки

— Мы готовим программы для разных возрастных категорий. Разумное потребление – это одна из основ экопросвещения. Отходы можно не только сортировать и сдавать в переработку, но и меньше их производить. В том числе, вещи можно и нужно стараться использовать повторно. Такие уроки находят большой отклик у юных хабаровчан, поскольку забота об окружающей среде – модный и полезный тренд, — рассказала руководитель экологического управления регионального оператора по обращению с ТКО Алёна Субботина.

Параллельно все участники всероссийской акции по сбору макулатуры могут посоревноваться в креативе в соцсетях, выложив фото и отметив его хештегом #БумБатл.