В «Точке кипения» РАНХиГС прошел треннинг «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения». Спикером выступил директор юридической компании Борис Ханмагамедов. Мероприятие – часть краевого проекта «Лаборатория стартапов».

— Мы стараемся активно помогать развитию молодёжного предпринимательства в Хабаровском крае, наша главная цель – помочь молодым людям применить свои идеи и таланты в предпринимательской деятельности. Знание юридических и налоговых норм и особенностей очень важно при создании собственного дела, чтобы оно развивалось успешно. А ещё все наши мероприятия для молодых бизнесменов проводятся абсолютно бесплатно, поэтому принять участие в них может каждый. Следите за новостями в социальных сетях комитета по делам молодёжи, — отметила Ирина Абраменко, заместитель председателя комитета по делам молодёжи Правительства Хабаровского края.

На тренинге участники узнали много полезной информации: о формах регистрации бизнеса, насколько это важно на старте, какие последствия может иметь в будущем; о самых популярных системах налогообложения; в каких случаях и почему бизнес использует ту или иную систему налогообложения и много другое.

Напомним, проект «Лаборатория стартапов» реализуется центром развития молодёжного предпринимательства краевого центра молодёжных инициатив при поддержке комитета по делам молодёжи Правительства Хабаровского края. Стать участником проекта, узнать расписание встреч, а также получить дополнительную информацию можно, обратившись в Центр развития молодёжного предпринимательства «Краевого центра молодёжных инициатив» по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21Б, офис 116.