Дорожные работы на улице Синельникова завершаются.

На двух участках улицы Синельникова этим летом проводился капитальный ремонт тепломагистрали ТМ-32. Старый трубопровод был демонтирован и заменён новыми трубами. Монтаж трубы под улицей Ленинградской вёлся закрытым способом (методом «протягивания»), кроме того были смонтированы железобетонные конструкции тепловой камеры и неподвижной опоры.

«В общей сложности на двух участках было заменено более километра труб. Около 300 метров на участке от Карла Маркса до Синельникова и более 700 метров от Синельникова до Ким Ю Чена», — рассказал заместитель начальника городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Олег Басов.

Участок дороги по улице Синельникова очень востребован, автолюбители давно ожидают открытия здесь полноценного дорожного движения.

Сейчас на Синельникова в районе пересечения с улицей Ленинградской идёт укладка второго слоя асфальта. Движение по улице будет открыто в ближайшее время. А вот благоустройство газонов закончат к концу этой недели.