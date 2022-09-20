Уроки киокусинкай начали проводить в школах Хабаровского края. Новую программу опробуют сначала в четырех школах краевой столицы – № 38, № 47 имени Героя Российской Федерации Владимира Александровича Тамгина, № 2 п. Березовка и «Лицей Ступени».

Напомним, что в пилотном формате проект «Киокусинкай в школу» был запущен в 2021 году в Магаданской области. После успешного опыта решено распространить его на все регионы Дальнего Востока. Инициативу поддержал полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Руководителем проекта стал трехкратный чемпион мира по карате киокусинкай Хаид Мантаев.

Сейчас Хаид Мантаев посещает регионы Дальнего Востока. Основная цель рабочей поездки – определить направления деятельности и объем задач. Накануне он встретился с министром образования и науки Хабаровского края Викторией Хлебниковой, директорами задействованных в регионе учебных заведений и учителями физкультуры.

– Планы по реализации проекта большие, он рассчитан на школьников 4-6 классов. Тренировать детей будут учителя физкультуры с базовыми знаниями этого вида спорта. Планируется, что занятия будут проходить как в формате факультатива в качества третьего часа физкультуры для всех желающих, так и в качестве дополнительного образования. Планируем, что участниками проекта в этом учебном году станут 500 учащихся, – рассказала Виктория Хлебникова.

Пока проект находится на старте реализации. В школах прошли презентации, набраны первые группы и учителя приступили к занятиям. Решены вопросы по их учебному и материально-техническому оснащению.

– Цель программы не в том, чтобы воспитать чемпиона. Главная задача – обратить внимание на дисциплину, философию и культуру данного вида спорта. Это система воспитания гармоничной личности. Мы окажем помощь, по мере возможностей, а именно улучшим материально-техническую базу, закупим необходимый инвентарь, оборудование и кимоно, – отметил руководитель проекта Хаид Мантаев.