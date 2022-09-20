АО «Застройщик.27» определено юридическим лицом, уполномоченным заниматься реализацией комплексного развития территорий (КРТ).

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров пояснил, что компания будет заниматься деятельностью, связанной с возведением и реализацией коммерческого жилья, на вырученные средства региональные власти будут приобретать квартиры для детей-сирот и решать вопросы с завершением строительства долгостроя.

— Мы рассчитываем также, что с помощью этой компании мы сможем активнее реализовывать механизмы КРТ. У нас есть возможность вносить в уставный капитал компании земли, которые будут предоставлены под КРТ. Это даст возможность «Застройщику.27» задействовать коммерческие механизмы для привлечения инвесторов. В конечно счете, деятельность единого Регионального застройщика позволит нам гибче решать имеющиеся в нашем регионе проблемы с обеспечением жильем, — рассказал Керим Сунгуров.

Он также уточнил, что Региональный застройщик в дальнейшем будет брать на себя обязательства по завершению строительства проблемных жилых объектов.

Напомним, что впервые идею о едином Региональном застройщике озвучил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в конце 2021 года. Работа АО «Застройщик.27» должна быть направлена на обеспечения жильем детей-сирот, а также на решение проблем участников долевого строительства.