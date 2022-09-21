Серия профориентационных мероприятий для школьников пройдет в Хабаровском крае в рамках межрегионального салона образования. Их цель – помочь детям определиться с будущей профессией.

Как рассказали в министерстве образования и науки края, сначала состоится единый день профориентации. Он пройдет более чем в 300 школах региона 23 сентября. Старшеклассников ждут специальное тестирование, виртуальные экскурсии по техникумам и колледжам края. На тематические уроки и классные часы пригласят представителей различных профессий.

27 сентября в Универсальном краевом спортивном комплексе пройдет фестиваль «ОбрФест.Стартап». Его участниками станут несколько тысяч девятиклассников, их родители, а также классные руководители, профориентологи и психологи. Свою деятельность презентуют 15 техникумов и колледжей. Развернутся развлекательные зоны и спортивные площадки. Творческие коллективы учебных заведений выступят с концертной программой.

Все востребованные экономикой региона рабочие профессии и специальности представят на шести тематических площадках: «ПРОтехнологии», «ПРОкреатив», «ПРОздоровье», «ПРОлюдей», «ПРОсебя», «ПРОбизнес». У подростков будет возможность пройти профессиональные пробы, а педагоги поучаствуют в мастер-классах по ранней профориентации. С лекцией выступит генеральный директор и со-основатель компании «Smart Course» Тимур Жаббаров.

– Площадки фестиваля содержательно будут сильно различаться. На одной из них гостям расскажут о профессиях будущего, искусственном интеллекте, квантовых технологиях. Рядом поговорят об искусстве фотографии, дизайнерских решениях, сфере услуг. Оказание медицинской помощи, экология, юриспруденция, тайм-менеджмент, саморазвитие и бизнес – школьники найдут для себя полезную и интересную информацию, которая поможет сознательно выбрать профессиональную траекторию, – рассказал ректор Хабаровского краевого института развития образования Евгений Гузман.

Напомним, что в регионе активно ведется работа в области самоопределения школьников. Реализуется проект «Учись и работай в Хабаровском крае». Разработан Атлас востребованных профессий, где можно ознакомиться с 11 приоритетными отраслями экономики края, перечнем техникумов и колледжей, найти полезные советы при трудоустройстве и т.д. Тематические занятия по профориентации в образовательных учреждениях проходят с использованием комплекта «ПрофиBOX».

Также в крае продолжается регистрация участников всероссийского проекта ранней профориентации «Билет в будущее». Принять участие в нем могут учащиеся 6-11 классов, их родители, а также педагоги. Подать заявку можно до 26 сентября. Планируется, что проект охватит около 20 тысяч человек. Акция проходит на обновленной онлайн-платформе www.bvbinfo.ru. Детей ждут профориентационные тесты и виртуальные встречи с интересными людьми.