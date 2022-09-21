Бесплатные тренировки в рамках государственной программы «Плавание для всех» в рамках нацпроекта «Демография» возобновились в Хабаровском крае. В столице региона занятия проходят в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Ореховая сопка». Занятия очередного потока для детей от 7 до 9 лет стартовали с 12 сентября. В новом наборе почти 140 школьников. В течение трех месяцев для них будут организованы практические занятия по два раза в неделю. Вся программа рассчитана на 36 часов.

В рамках проекта также состоится спортивный фестиваль «Я умею плавать». Участники, прошедшие обучение, смогут продемонстрировать полученные навыки, а также выполнить нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

— Программа «Плавание для всех» реализуется в регионе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» с 2021 года. На тренировках школьники младшего возраста обучаются базовому навыку плавания. Также для детей от 7 до 9 лет у нас проходят бесплатные занятия — «Основы волейбола» и «Основы баскетбола», — рассказал директор физкультурно-оздоровительного комплекса Олег Пискунов.

С этого года на базе комплекса «Ореховая сопка» в рамках государственной программы открылась еще одна секция – тег-регби. Бесплатные тренировки организованы как для детей, так и для взрослых.

— Занятия тег-регби полезны не только в физическом плане. Во время игры часто приходится проявлять смекалку, принимать нестандартные решения, поэтому развивается сообразительность. Сейчас во всех секциях по городу занимается более 500 школьников. Конечно, мы стремимся увеличить этот показатель, — отметил исполнительный директор Федерации регби Хабаровского края Роман Скобеев.

Новый набор в секцию «Плавание для всех» будет открыт через три месяца. А вот записаться на бесплатные тренировки по тег-регби еще можно. Для зачисления необходимы копии свидетельства о рождении и паспорта одного из родителей, а также справка от педиатра или терапевта об отсутствии противопоказаний к занятиям физкультурой. Более подробную информацию можно получить по телефону (4212) 47-25-01.