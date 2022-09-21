В Хабаровском крае объявлен конкурс по выбору генподрядчика для достройки жилого дома по ул. Кавказской в Хабаровске, сообщила генеральный директор Фонда Хабаровского края по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков Наталья Фрейман.

— Это следующий этап в решении проблем дольщиков компании «Диалог». Накануне Фонд получил положительное заключение госэкспертизы технической и сметной частей проектной документации, — рассказала Наталья Фрейман.

Она уточнила, что начальная цена контракта составляет 704 млн рублей, максимальное понижение возможно до 25%. Итоги конкурса будут подведены уже 5 октября.

По словам Натальи Фрейман также до конца сентября будет объявлен конкурс по выбору генерального подрядчика для проведения строительно-монтажных работ по достройке других долгостроев — двух домов по улице Салтыкова-Щедрина.

— По этим объектам также получено положительное заключение госэкспертизы и сейчас готовится документация для проведения конкурса. Средства на достройку этих объектов предусмотрены, они выделены на условиях софианснирования — 80% предоставляет федеральный «Фонд развития территорий», еще 20% — выделены из краевого бюджета, — отметила генеральный директор.

Достроить и сдать в эксплуатацию дома планируется до конца 2023 года.

Напомним, компании АО «ДонГис» и ООО «ДВПИ» завершили инженерные изыскания и обследование конструкций недостроенных объектов ООО «Диалог», которые проводили с апреля. Компаниями была подготовлена проектная документация.

Строительство объектов в районе улиц Салтыкова-Щедрина и Кавказской начались еще в 2014 году, но за 8 лет так и не были завершены. Договоренности о финансировании проблемных строек Хабаровского края по линии федерального центра были достигнуты благодаря личному участию губернатора края Михаила Дегтярева, который поднимал этот вопрос в ходе встреч с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным осенью 2020 года. Проблемы дольщиков ООО «Диалог» решаются за счет средств ППК «Фонд развития территорий», Наблюдательный совет которого в сентябре 2021 года принял решение о финансировании достройки объектов застройщика ООО «Диалог».

В настоящее время в регионе пострадавшими дольщиками значатся 1633 гражданина. При этом основная доля обманутых дольщиков приходится на дома ООО «Диалог» — это порядка 900 человек.