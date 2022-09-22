С 20 по 26 сентября в рамках федерального проекта «Большие гастроли» проходят обменные гастроли Хабаровского краевого и Брянского областного театров драмы.

— Для нас это первый вылет за 96-летнюю историю, и мы рады показать здесь девять спектаклей. Перед отъездом из Брянска нам сообщили, что на представления Хабаровского краевого театра драмы скуплены все билеты. Надеемся, хабаровские зрители тоже останутся довольны нашими постановками, — отметил директор Брянского областного театра драмы имени А.К. Толстого Андрей Саликов.

Первой в краевой столице увидели «Поминальную молитву» (16+). Также зрителей ждут «Василий Тёркин» (12+), мюзикл «Отважный щенок Бенджамин» (6+), «Люди добрые» (16+), «Любовь в стиле баROCКко» (16+) и другие спектакли. Молодежь может посетить постановки с помощью «Пушкинской карты».

— Мы рады, что зрители с удовольствием посещают спектакли приезжих артистов. Особенно приятно, что всё больше в залах молодёжи – это говорит о том, насколько востребована «Пушкинская карта». В октябре мы планируем продолжить «обменные гастроли»: для наших зрителей выступят артисты Пермского театра кукол, — прокомментировал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

В свою очередь хабаровские артисты покажут для зрителей Брянска «Собачье сердце» (16+), сказку «Василиса Прекрасная» (0+), постановки «Яма» (18+), «Недоросль» (12+), «Моя профессия — Синьор из общества» (16+) и другие.

Справочно:

Брянский областной театр драмы имени А.К. Толстого основан в 1926 году. После Великой Отечественной войны активно содействовал восстановлению культурной отрасли страны. В 1976 г. награждён орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии советского театрального искусства.