Правительство Хабаровского края совместно с Агентством стратегических инициатив ведут работу по организации Межрегионального центра детской хирургии на базе трех медучреждений: детской краевой больницы им. Пиотровича, краевой клинической больницы им. Владимирцева и Перинатального центра. Его создание позволит концентрировать хирургические мощности в Хабаровске и оказывать квалифицированную медицинскую помощь детям со всего Дальнего Востока.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края, главной задачей является формирование потока пациентов с редкой патологией, которая требует коррекции, в одном федеральном округе. Сейчас детей везут в основном в медицинские организации центральной части России.

— Министерство здравоохранения Российской Федерации ставит задачу сравнять компетенции между хирургами федеральных учреждений и местных, концентрировать операции в пределах округа проживания. Поэтому создание межрегионального детского центра становится первостепенной задачей для повышения доступности медицинской помощи и компетенции хирургов на местах. Хабаровский край имеет продуманные и удобные логические маршруты, дети для оперативных вмешательств едут чаще к нам, чем в соседние регионы, поэтому решаем вопрос по официальному функционированию межрегионального центра, — рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

В целях создания межрегионального центра оценивается материально-техническая база и компетенции специалистов. Для этого приезжают сотрудники из научно-исследовательских центров, которые курируют медицинские организации. В детской краевой больнице им. Пиотровича проводят операции по различному профилю: тяжелые пороки развития пищеварительной, мочевыделительной и других систем, приобретенные патологии.

— Проводятся и клинико-организационные учения. Есть даты, когда весь федеральный округ включается в одну систему и даются вводные по пациенту, его патологии, метеоусловиям и другое. Необходимо выбрать тактику обследования, понять, нужна ли транспортировка и многое другое. В таких учениях нас оценивают высоко. Также регулярно обновляем материально-техническую базу. Только в этом году закуплено 16 единиц оборудования, недавно спонсоры закупили гибкую видеоколоноскопическую систему, с ее помощью исследования стали выполняться в 2 раза быстрее, повысилось и качество за счет высокой точности аппарата, — рассказал заместитель главного врача по медицинской части детской краевой клинической больницы им. Пиотровича Рашид Мирзоев.

В детской краевой клинической больнице им. Пиотровича в 2021 году произвели 3 453 операций детям Хабаровского края и Дальнего Востока, с начала 2022 года — 2 494 операции, из них в рамках высокотехнологичной медицинской помощи — 62.

Разговоры о создании подобных центров велись также во время Восточного экономического форума. Пилотными регионами выбраны Хабаровский и Приморский края. Центры для детей с редкими заболеваниями создадут в рамках Национальной социальной инициативы. Проект сможет решить вопрос с доступностью качественной медицинской помощи детям на Дальнем Востоке.