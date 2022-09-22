Развитие женского предпринимательства поддерживают в Хабаровском крае. Оно отнесено к приоритетным направлениям развития малого и среднего бизнеса и льготируется. По данным краевого фонда поддержки малого предпринимательства, в этом году количество женщин-предпринимательниц, обратившихся и получивших микрозаймы, растет. Увеличиваются и объемы предоставляемых им займов.

— На сегодняшний день примерно 46% от общего числа предпринимателей, получивших микрозаем в Фонде, – женщины. Причем направления деятельности самые разные: от традиционно женских профессий до таких, которые всегда считались сугубо мужскими. Женское предпринимательство отнесено к приоритетным проектам. В фонде для таких видов бизнеса предусмотрена льготная ставка 7,5% годовых, — рассказала генеральный директор краевого фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Шалимова.

Сегодня женщины не только пекут, шьют, оказывают разные услуги, ведут гостиничный и ресторанный бизнес, но и развивают сельское хозяйство и строительство, грузоперевозки и многие другие сферы, которые всегда было принято считать мужским делом. К примеру, в прошлом месяце заемщицей фонда стала хабаровская предпринимательница, которая возглавляет фабрику корпусной мебели. Она поделилась, как удается совмещать руководство предприятием с делами семейными.

— Производством мебели занимаюсь с 2015 года, до этого работала менеджером в мебельном магазине. Когда мне предложили арендовать цех по производству мебели, долго колебалась, но решилась. И первый крупный заказ стал проверкой на профессионализм — надо было собрать 101 шкаф-купе для хабаровской гостиницы. Мы справились в срок, — рассказала Екатерина Мунтяну. — Поначалу было, конечно, тяжело – свой бизнес, серьезная конкуренция, а ведь еще есть семья, муж и маленький ребенок. Пришлось одновременно решать множество вопросов: с поставщиками, кадрами, налаживанием производства. И при этом выкраивать время на семью. Но постепенно втянулась в этот ритм, научилась грамотно распределять время и уже не представляю свою жизнь иначе. Сейчас у меня устойчивое предприятие, постоянные клиенты, а детей не один, а трое. И именно дети – мой главный мотиватор к работе.

На предприятии задумались о расширении производства и обновлении оборудования. Старый итальянский кромочно-облицовочный станок изношен и требует замены. Заем в 1,5 млн рублей, полученный в фонде, направлен на приобретение нового китайского станка, который не уступает старому, а по ряду функций даже превосходит. Это позволит улучшить качество, заменить ручной труд на машинный и увеличить выпуск продукции: с 900 единиц мебели в год до 1200.

В Хабаровском крае активно поощряется развитие женского предпринимательства. За 9 месяцев 2022 года фонд поддержки малого предпринимательства профинансировал 114 женщин-предпринимателей на сумму 209 млн рублей. Это составляет 46% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозаймы в текущем году. А за аналогичный период предыдущего года микрозаймы получили 100 женщин-предпринимателей на сумму 139 млн рублей, что составило 44% от общего числа профинансированных предпринимателей.

Кроме женского предпринимательства к приоритетным направлениям МСП также относятся: молодежное предпринимательство, сфера туризма, экологии, спорта, производственная деятельность (по основному виду ОКВЭД разделы А и С), участие в сельскохозяйственном производственном или потребительском кооперативе, экспортной деятельности, деятельность МСП в качестве резидента ТОР, индустриального, агропромышленного парков, технопарка, бизнес-инкубатора и др.