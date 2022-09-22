Более половины жителей Хабаровского края, а это практически 600 тысяч человек, систематически занимаются физической культурой и спортом. Такие данные были озвучены на очередном заседании коллегии профильного ведомства. По поручению главы региона Михаила Владимировича Дегтярева на территории края был запущен проект «Доступный спорт». В течении всего летнего сезона в 14 муниципалитетах проходили бесплатные тренировки и мастер-классы для всех желающих.

Дополнительно для работы с населением были введены 12 ставок. Сегодня свои дворовые тренеры и спортивные инструкторы есть в районе имени Лазо, а также Вяземском, Хабаровском, Бикинском, Солнечном, Ванинском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском, Полины Осипенко, Николаевском, Нанайском, Амурском районах.

В осенний период они продолжат работу с активными жителями по месту жительства. В зависимости от погодных условий, занятия будут организованы, как на открытых спортивных площадках, так и в помещениях. Также, зимой состоится ставший уже традиционным конкурс на лучший сезонный каток Хабаровского края.

— Задача, которую нам поставил губернатор края – сделать спорт массовым и доступным на всей территории региона. Есть такой принцип «от массовости к мастерству», поэтому был запущен проект «Доступный спорт». Также сегодня выстроена система государственной поддержки спортсменов и тренеров, строятся новые спортивные объекты, которые позволяют не только проводить занятия, но и принимать соревнования самого высокого уровня. Впереди еще много работы, так как в соответствии с поручениями Президента страны к 2030 году мы должны подойти к показателю 75% систематически занимающихся физкультурой, — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов.

Одним из вынесенных в повестку совещания вопросов, стало развитие детского и юношеского спорта. Так, сегодня в крае успешно реализуются проекты «Самбо в школу», «Футбол в школе», «Спортивная борьба в школу». В новом учебном году стартовал еще одна программа — «Киокусинкай в школу». Таким образом, в Хабаровском крае выстроена систему по выявлению талантливых детей для дальнейшего их сопровождения в спорте и ориентации на высокие спортивные достижения.

Напомним, подготовку будущего резерва в регионе ведут 29 спортивных школ. В этих учреждениях занимается около 20 000 тысяч спортсменов и развивается более 50 видов спорта. Всего с начала года атлетами края завоевано уже более полтора тысяч медалей разного достоинства.

Добавим, что в рамках коллегии прошло награждение отличившихся работников отрасли. Так благодарность министра спорта России получил тренер Хабаровского центра развития бокса Сергей Собин. Удостоверения и нагрудные знаки спортивных судей всероссийской категории вручили Тамаре Антоновой и Константину Глухову. Также благодарственными письмами министерства спорта края были отмечены организаторы мероприятий в рамках проекта «Доступный спорт».