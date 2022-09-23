В Восточном военном округе (ВВО) подвели итоги совместной работы с Русским географическим обществом (РГО) за 2022 год.

В ходе организованного взаимодействия командования ВВО с РГО удалось реализовать 3 совместных научно-исследовательских экспедиций, среди которых «Дальневосточный фронт-2022», проводимая в районе сопок Длинная и Плоская Смирныховского района Сахалинской области, «Восточный бастион – Курильская гряда» на островах Курильской гряды Сахалинской области, а также поисковые работы по исследованию аэродромов воздушной трассы «Аляска – Сибирь».

За текущий год было проведено более 300 тематических выставок, которые посетило свыше 170 тысяч военнослужащих, около 80 тысяч членов их семей и гражданского персонала.

Также в рамках реализации совместного проекта, посвященного 30-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы» в зоне ответственности Восточного военного округа были организованы импровизированные выступления в уникальных локациях Камчатского края, мыс Вертикальный.

«Дальневосточный фронт-2022» — третий этап межрегиональной поисковой экспедиции, целью которой являлся розыск, установление имен и перезахоронение бойцов, погибших в годы второй мировой войны. Поисковые работы проводились на местах сражения 79-й стрелковой дивизии в ходе южно-сахалинской наступательной операции в августе 1945 года. С целью поиска братской могилы бойцов 214 танковой бригады, которые героически погибли в ходе ожесточенных боев за освобождение южного Сахалина.

«Восточный бастион – Курильская гряда» — третий этап долгосрочной экспедиции на островах Курильской гряды Сахалинской области, проводимая группой геологов, ботаников, орнитологов, вулканологов для выявления динамики ландшафтных преобразований на поверхности, определения современного состояния популяций краснокнижных видов животных и растений, изучения культуры коренного населения островов и уточнения фактов из истории освоения остров Россией.

«АЛСИБ-2022» — второй этап экспедиции по исследованию аэродромов воздушной трассы «Аляска-Сибирь» с целью изучения аэродромов времён Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке и в Сибири. В годы Великой Отечественной войны аэродромы воздушной трассы использовались как перевалочные пункты для поставок американских боевых самолётов по договору Ленд-Лиза. Маршрут через Аляску и Сибирь считался самым надёжным, всего с 1942 по 1945 год таким образом отечественные войска получили около 8 000 самолётов, сыгравших важную роль в Победе.

В границах Восточного военного округа работает 9 территориальных и 2 местных отделений Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».