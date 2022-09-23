Финальные соревнования Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» проходят в Тюмени. Участие в них принимают 88 человек. В их числе учитель географии школы № 1 имени героя Советского Союза А. С. Александрова из Николаевска-на-Амуре Маргарита Воробьева. Она является призером конкурса «Учитель года Хабаровского края – 2021».

– Впервые заключительный этап «Учителя года России» проходит за Уралом. Конкурс – это замечательная традиция, это общение, это обмен опытом. Учитель – это главная профессия на земле. Следующий год объявлен Президентом нашей страны Годом педагога и наставника, – отметил Министра просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на торжественной церемонии открытия финального этапа конкурса.

Испытания первого тура продляться до 27 сентября, после чего будут определены 15 лауреатов. Учителя проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют креативные внеурочные занятия. Урок по географии Маргарита Воробьева проведет 24 сентября.

Далее участникам предстоят испытания второго тура: каждый лауреат организует мастер-класс, на котором продемонстрирует персональные профессиональные техники. Затем финалистам предстоит пройти испытание в формате пресс-конференции, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной и культурной общественности.

По итогам будут определены пять призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. В рамках финального испытания «Педагогический совет» они обсудят с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию.

Имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022», обладателя главного приза – Большого хрустального пеликана, будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Отметим, что в прошлом году учитель истории и обществознания из школы № 85 города Хабаровска Дмитрий Морозов вошел в пятерку лучших преподавателей страны.

Следить за ходом испытаний можно онлайн на официальном сайте конкурса и в группе в соцсети «ВКонтакте», а также в эфире телеканала «Россия-Культура», где будут транслироваться «Дневники конкурса».

Добавим, что все желающие могут выбрать своего учителя года с помощью специального чат-бота. Всенародное голосование за лучшего учителя страны продлится до 29 сентября.