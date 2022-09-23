Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение о сохранении за жителями Хабаровского края, призванными на военную службу по мобилизации, рабочих мест. Глава региона уже подписал соответствующее постановление, которое предоставит дополнительные гарантии гражданам, призванными на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Документом определено, что за работниками, осуществляющими деятельность на территории края, в случае их призыва на военную службу по мобилизации сохраняется место постоянной работы. Настоящая гарантия предоставляется на срок прохождения срока военной службы.
Также, в соответствии с документом работодатели края должны обеспечить прием работников, которые расторгли контракт и уволились с военной службы.
Напомним, что 21 сентября этого года Президент страны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Согласно подписанному главой государства Указу ответственность за обеспечение призыва ложится на губернаторов. Поэтому Михаил Дегтярев возглавил краевую призывную комиссию. Заместителем председателя комиссии стал военный комиссар края Юрий Лайко.
Эта запись была опубликована 23.09.2022в 14:57. В рубриках: Общество.
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