Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение о сохранении за жителями Хабаровского края, призванными на военную службу по мобилизации, рабочих мест. Глава региона уже подписал соответствующее постановление, которое предоставит дополнительные гарантии гражданам, призванными на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Документом определено, что за работниками, осуществляющими деятельность на территории края, в случае их призыва на военную службу по мобилизации сохраняется место постоянной работы. Настоящая гарантия предоставляется на срок прохождения срока военной службы.

Также, в соответствии с документом работодатели края должны обеспечить прием работников, которые расторгли контракт и уволились с военной службы.

Напомним, что 21 сентября этого года Президент страны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Согласно подписанному главой государства Указу ответственность за обеспечение призыва ложится на губернаторов. Поэтому Михаил Дегтярев возглавил краевую призывную комиссию. Заместителем председателя комиссии стал военный комиссар края Юрий Лайко.