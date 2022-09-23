26 информационных центров в библиотеках региона открылось в Хабаровском крае для оформления и получения «Пушкинских карт». Также консультанты рассказывают о доступных по карте мероприятиях и помогают приобрести билет. Координатором проекта стала Дальневосточная государственная научная библиотека.

Всего с начала реализации программы — 1 сентября 2021 года — к проекту присоединились 100 учреждений региона. Оформили карту уже 55 тысяч ребят.

— Благодаря проекту у ребят есть возможность бесплатно увидеть мировые шедевры в музеях, отечественные фильмы в кинотеатрах, посетить спектакли и концерты не только наших артистов, но и приезжих коллективов, а также принять участие в мастер-классах, квестах и в других событиях, — прокомментировал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Так, в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова проходят экскурсии по экспозициям и выставкам, в том числе из федеральных музеев, а также обзорные экскурсии по городу. Помимо этого, по «Пушкинским картам» можно посетить «Немую пятницу» — просмотр шедевров черно-белого кинематографа под аккомпанемент старинного салонного рояля, проект об истории Дальнего Востока «Среда ДВ», «Ночь в музее».

А в Музее археологии проводят экскурсии «По лабиринтам Подземья», мастер-классы по ручной лепке из глины «Барельеф» и «Ботаническое панно». Стоимость билетов на события в музеях составляет от 300 до 1000 рублей.

СПРАВОЧНО

«Пушкинская карта» — совместный проект Министерства культуры России и Министерства цифрового развития России». Она позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счёт федерального бюджета. В этом году на карты начислено по пять тысяч рублей. Помимо инфоцентров оформить карту можно самостоятельно: через Госуслуги или при посещении отделения «Почта-банка».