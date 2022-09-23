Специалисты Водоканала показали, почему система очистных сооружений города считается лучшей на всей территории Сибири и Дальнего Востока.

В августе этого года в Хабаровске прошла XIV ежегодная Всероссийская конференция Водоканалов. На неё съехались представители из 25 регионов страны.

Участники конференции посетили объекты водоснабжения и водоотведения Хабаровска и единогласно признали систему очистных сооружений города лучшими на всей территории Сибири и Дальнего Востока.

«Вода перед сбросом в Амур очищается на 95%. У нас большая, разработанная совместно с администрацией Хабаровска программа модернизации оборудования: в 2020 году заменены автоматические ступенчатые решётки с прозором 5 мм, установлен современный комплекс по сбору и обезвреживанию отбросов с решёток. На вторичных отстойниках в 2021 году был заменён илосос. Стоимость этих работ составила 35 млн рублей, зато такого оборудования нет почти нигде в России, да и за рубежом встречается не часто», — рассказал Андрей Додусов, ведущий инженер-технолог очистных сооружений и канализации МУП «Водоканал»

Внешних конструкций, в отличие от прежних, современный илосос не имеет, всё оборудование расположено под водой — это очень облегчает его обслуживание зимой. Оборудование имеет производительность и эффективность очистки в 2 раза выше прежнего.

Также не так давно построен и оборудован цех ультрафиолетового обеззараживания сточной воды и насыщения кислородом. Когда-то обеззараживаение производилось жидким хлором.: его привозили в контейнерах, испаряли, дозировали и вводили в сточную воду. В те времена очисные сооружения Хабаровска были опасным производственным объектом. Теперь обеззараживание воды осуществляется безопасным ультрафиолетом.

«Свет ламп ультрафиолетового обеззараживания из-за преломления в воде имеет красивое изумрудное свечение. А на воздухе он, как и положено, фиолетовый. 576 ламп установлено вертикально, мимо них протекает вода и обеззараживается», — разъяснил Андрей Додусов

Контроль за технологией очистки сточных вод ежедневно проводит лаборатория, в штате 15 человек.

«Мы ежедневно контролируем порядка 14 показателей: ионы аммония, нитраты, нитриты, взвешенные вещества, железо. Контролируем в нескольких точках и поступающую воду, и очищенную, на выходе. Так же контролируем качество обеззараживания сточной воды. По некоторым показателям стоки, которые сбрасываются в Амур после того, как пройдут через очистные сооружения, чище, чем вода, которая из Амура поступает в систему водоснабжения», — рассказала Ольга Костюк, начальник испытательной химической лаборатории сточной воды МУП «Водоканал».

Лаборатория аккредитованная, каждые 2 года она проходит подтверждение компетенции. постоянно происходит обновление оборудования, внедрение новых методик.

«Хабаровский Водоканал идет в ногу со временем. На предприятии используются современные технологии. В том числе, применяют энергосберегающее оборудование и автоматизированные системы. Мы готовы передавать свой опыт и перенимать наработки других городов», — прокомментировал результаты работы МУП «Водоканал» мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В сутки через очистные Водоканала проходит 220 тысяч кубометров. Перед сбросом в Амур вода очищается на 95%. Такими показателями может похвастаться далеко не каждый город в России.