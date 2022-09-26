Перспективы создания туристического кластера на базе Международного аэропорта Хабаровск представили участникам Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток!». Презентация проекта Air sity состоялась в «неформальный» день форума на территории неиспользуемого терминала внутренних авиалиний.

По словам генерального директора АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрия Кондратчика, проект предполагает развитие вспомогательных видов деятельности сразу в трех направлениях. На базе старого терминала планируется создать культурно-развлекательный центр, а на свободных площадях – построить гостинично-деловую инфраструктуру и выставочный комплекс.

– Реализация туристического потенциала региона невозможна без создания центров активности, центров развития деловой и социальной жизни, таких как аэропорт. Наша задача состоит в том, чтобы аэропорт вписался в концепцию городского развития и занял свою нишу, в том числе в сфере туризма, – отметил Юрий Кондратчик.

По его словам, заинтересованность в такой площадке со стороны турбизнеса есть. Сейчас ведется совместная работа по формированию концепции ее использования, прорабатывается зонирование необходимых пространств. Речь идет о более чем 15 тысячах кв. метров площади терминала. Созданный на его базе культурно-развлекательный центр будет способен принимать до 350 тысяч посетителей ежегодно. Планируемый год запуска – 2024.

Гостинично-деловой и выставочный комплексы уже спроектированы. Площадь первого составит около 13 тысяч кв. метров – это 204 номера и около 300 кв. метров конференц-площадей. Второй комплекс будет еще больше, там разместятся выставочные залы общей площадью свыше 7 тысяч кв. метров и открытые площадки на 5 тысяч квадратов.

– Мы видим здание неиспользуемого терминала аэропорта как новый центр притяжения для тех, кому нужны нестандартные пространства. И с точки зрения расположения, и интерьерных решений это очень интересное место, где можно проводить совершенно разные события. Это и выставочно-конгрессная деятельность, и, конечно, событийные мероприятия – общий тренд нашего региона. Для развития инфраструктуры вокруг аэропорта будем помогать коллегам искать соинвесторов. Также планируется включить проект в мастер-план развития Хабаровска, работа над которым сейчас продолжается, – прокомментировал первый заместитель министра туризма края Олег Лучин.

Отметим, что в рамках «неформального» дня туристического форума для представителей индустрии гостеприимства также были организованы обучающие мероприятия. В их числе мастер-классы по продвижению региональных турпродуктов от руководителя Коммуникационного агентства Win2Win Communications Екатерины Пикерсгиль, главного редактора Russia Beyond The Headlines («Российская газета») Всеволода Пули и руководителя направления «МТС Путешествия» Венеры Ровенской.