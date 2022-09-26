На площадке аэропорта имени Г.Н. Невельского Хабаровска военнослужащих, выполнявших служебно-боевые задачи на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины, встречали губернатор Михаил Дегтярев и врио командующего Восточным округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенант Курбонали Сафаров.

Вернувшихся росгвардейцев также приветствовали их боевые товарищи.

Глава региона обратился к тем, кто мужественно и самоотверженно выполнял свой долг в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области в ходе проведения СВО.

— Рад приветствовать вас дома! Ваши родственники, сослуживцы, жители края – все мы следим за событиями в зоне специальной военной операции. От всех нас благодарю вас за мужество, героизм и отвагу в борьбе с нацизмом. Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает: «В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа, останавливать тех, кто рвётся к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родине, нашему отечеству! Мы и сейчас это сделаем, так и будет, верю в вашу поддержку». И мы обязательно внесём свой вклад в эту победу! — заявил Михаил Дегтярев.

Руководитель региона напомнил, что 21 сентября подписан Указ «Об объявлении частичной мобилизации». Созданную призывную комиссию в Хабаровском крае возглавил лично губернатор. Кроме того, по инициативе ветеранов сформирован именной специальный батальон «Генерал Корф», в который вошли добровольцы. Также продолжается доукомплектование батальона «Максим Пассар», уже выполняющего свои задачи в составе мотострелкового соединения.

— Все добровольцы, помимо положенных выплат от Министерства обороны России, единовременно получают из краевого бюджета 250 тысяч рублей. А их дети в приоритетном порядке будут устроены в школы, детские сады, высшие и средне-специальные учебные заведения, — пояснил глава региона

Врио командующего Восточным округом войск национальной гвардии России также выразил благодарность бойцам за проявленный в спецоперации героизм.

— Сегодня вы вернулись с передовых рубежей, где вели борьбу с новым проявлением фашизма и заново восстанавливали историческую справедливость. Не жалея себя проявляли доблесть и мужество, обеспечивая безопасность жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Я благодарю вас за храбрость и стремление к достижению поставленных задач, — обратился к личному составу генерал-лейтенант Курбонали Сафаров.

В ходе торжественной церемонии военнослужащим были вручены государственные награды: медали «За Отвагу», «За заслуги перед Отечеством», Суворова и Жукова, памятная медаль и нагрудный знак участника СВО. Ряд военнослужащих Росгвардии получили из рук губернатора ценные подарки – наручные часы с символикой Хабаровского края.

Впереди личный состав ждет реабилитация и непродолжительный отдых, после чего бойцы приступят к выполнению поставленных задач.