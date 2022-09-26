Правительство РФ понизило ставки по трем государственным программам для организаций малого и среднего бизнеса. Решение принято, как еще один шаг по стимулированию развития российского предпринимательства.

Так, ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования снизились до 4% для малых и микропредприятий и до 2,5% – для среднего бизнеса. Максимальная ставка льготного кредита по программе «1764» теперь составляет 10,25%. Предельная ставка по кредитной программе «ПСК» уменьшилась до 10,5%. Снижение ставок стало возможно благодаря изменению ключевой ставки Банка России.

— Мы регулярно общаемся с предпринимателями из регионов России и видим большой запрос на доступные кредитные продукты. Благодаря снижению ставок государственные программы станут более привлекательными для предпринимателей — на сегодня самая популярная государственная кредитная программа – «1764» для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Программа действует с 2019 года и на текущий момент по ней сформирован кредитный портфель в объеме около 900 млрд рублей по более, чем 50 тысячам кредитных соглашений». Донастройка программ для малого и среднего бизнеса продолжается, — пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова,

Так, совместная программа Министерства экономического развития РФ, Банка России и Корпорации МСП запущена 25 августа и действует для производственных предприятий, а также компаний в сфере транспортировки и хранения, гостиниц. Кредит от 50 млн рублей под 2,5 и 4% годовых по этой программе предприниматели могут получить в 48 банках, перечень которых опубликован на сайте Минэкономразвития РФ. Для помощи в структурировании сделок на Цифровой платформе МСП.РФ действует специальный информационный сервис.

По программе «1764» кредиты предоставляются более чем в 100 банках страны. Максимальная ставка по программе рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ РФ + не более 2,75%» и на текущий момент составляет не более 10,25% годовых.

По программе «ПСК» малый и средний бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах. Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров. Кредитование доступно от 3 миллионов рублей. С начала года было выдано 4,2 тысячи кредитов на 98 млрд рублей.

— По программе инвестиционного кредитования ставки достигли минимального уровня, таких продуктов никогда не было на рынке. Только такой уровень ставок позволяет реализовывать инвестиционные проекты, создавать новые производства и рабочие места. Мы видим огромный запрос бизнеса на помощь в структурировании сделок, всего за неделю мы получили более 100 заявок от предпринимателей, у которых есть инвестиционные проекты, но им нужна помощь в их «упаковке», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он также подчеркнул, что при нехватке или отсутствии залога предприниматели могут воспользоваться гарантиями и поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций в рамках НГС.

Как сообщили в министерстве экономического развития края, Хабаровском крае с начала 2022 года по сентябрь поступили заявления на получение кредита по программе «1764» от 1729 заемщиков на 15,9 млрд рублей. Фактически кредит получили 304 заемщика на 6,492 млрд рублей. По действующей с августа 2022 года совместной программе «1764» и ПСК подано 27 заявлений на 4,2 млрд рублей и одобрена 1 заявка на сумму 195 млн рублей.