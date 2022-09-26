Выставка «Мир медицины-2022. Здоровье и красота» завершилась в Хабаровске. В ней приняли участие 13 медицинских организаций министерства здравоохранения Хабаровского края. Также в рамках мероприятия проходил конкурс «Золотая медаль», на который заявилось 8 предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, транспортные предприятия, изделия творчества коренных народов севера, медучреждения. Золотую медаль Хабаровской международной ярмарки получила краевая клиническая больница №1 им. Сергеева.

Как уточнили в краевом минздраве, выставка проходила в течение 3 дней в арене «Ерофей», за эти дни ее посетило более 3,5 тысячи жителей и гостей краевой столицы. В первый день выставки специалисты института повышения квалификации специалистов здравоохранения провели несколько лекций на тему «Стресс и психическое расстройство в современном мире». Они затронули тему пищевых привычек, негативных последствий болезни COVID-19 в психическом здоровье.

Кроме того, помимо просветительской задачи, еще одно целью выставки является демонстрация достижений медицинской науки, промышленности и внедрение их в практику. В экспозиции были представлены медицинская техника, оборудование и диагностика, инновационные технологии, расходные материалы, антисептики, фарминдустрия. Посетители смогли получить консультации специалистов различного профиля, задать интересующие вопросы, пройти экспресс-обследования.

— На выставке работали представители 13 медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Хабаровского края. Можно было узнать больше о своем здоровье: пройти экспресс-обследования на холестерин, ВИЧ, измерить давление, провести анализ состава тела. Работал интерактивный музей здоровья – сотрудники центра общественного здоровья рассказали о вреде курения вейпов, переедания и чрезмерного употребления сахара и соли. Также в первый день проходил конкурс «Золотая медаль»: разработки представили краевая клиническая больница №1 им. Сергеева и краевая психиатрическая больница им. Галанта, — рассказала заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Елена Волкова.

Этот конкурс уже стал традиционным, он проводится более 20 лет. В этом году было представлено 28 проектов разной тематики и направленности. Краевая психиатрическая больница им. Галанта представила проект по Клинике памяти. Краевая клиническая больница №1 им. Сергеева выдвинула для конкурсной оценки проект «Проведение симультанной операции: иссечение кисты правой почки и холецистэктомии». Его высоко оценила конкурсная комиссия и объявила победителем.

Отметим, что ежегодно в мероприятии принимают участие более 40 учреждений и организаций всех форм собственности, предоставляющих товары и услуги гражданам.