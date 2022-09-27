Субботнее хабаровское утро выдалось пасмурным, дождливым и ветреным. В 07 часов 15 минут по местному времени начиналась телепередача «Бесогон» с нашумевшей в последние годы жизненной тематикой «Украина: зеркало или опыт». Начало было загадочное, угадай хорошего дядечку. Сразу вспомнился день вчерашний, пятница.

— Лёха, так что тебе сказали в военкомате? Берут на войну?

— Вы куда пропали? Я там вас всех искал, весь военкомат оббегал, — младший сын подполковника запаса Петра Дубравы, зайдя на домашнюю кухню был немного обиженно взволнован, — не взяли, с моим «вусом» операторы радиолокационной станции пока не требуются, спрашивали, был ли у меня опыт работы с беспилотниками и так что-то в этом роде. Жаль.

— А твоего дружка с первого этажа взяли?

— Так он же по повестке! Служил в ВДВ, не то что я в ПВО, хоть и на Сахалине, — немного помолчав, глотнув слюну, продолжил, — ага. Хорошо сидите! Что пьёте? Чем закусываете? Лепота, — сержант запаса Алексей Дубрава взял со стола кусок ржано-пшеничного хлеба, вилкой положил три черноморских обжаренных кильки, смачно съел и запил шмаковской минеральной водой, — а вас взяли?

Четыре подполковника запаса дружно переглянулись и, под хрустальный звон рюмок с налитой водкой «Русский стандарт» хором ответили, что «нет, не взяли».

— Отца твоего забраковали сразу, им офицер «восемьсот восемь три ноля» не нужен, — продолжил разговор теперь уже бывший специалист радиоразведки «дядя Димыч», — у него судимость по статье 156 УК РФ «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», поэтому и наблюдается раз в три месяца там рядом, на Узловой, 19 в Федеральной службе исполнения наказания. Не ходите дяди в школу!

Дружный хохот заполнил кухонное пространство, что привело рыжего кота Ваську, мирно спавшего на подоконнике, в неописуемый ужас. Опять, салют?!

— Пойми, Лёха, возраст у нас не подходит, мне вот на днях стукнуло пятьдесят девять лет, — закусывая шпротами, добавил свою изюминку в застольную кухонную беседу спец по ГСМ «дядя Руся», — увы, возраст. Давай, Петро наливай, сегодня хорошо идёт.

— А вы, «старые пердуны» чего попёрлись в военкомат? Там и без вас найдутся желающие получить большие деньги, вам и пенсии хватит, — жена Петра Дубравы, Наталья, лихо управлялась лопаткой на сковородке с почти готовыми жареными котлетами на домашнем фарше, — наших близнецов, медиков, и, то, не взяли, а им тридцать будет в ноябре, сказали, что нужны из десанта, танкисты, мотострелки, водители.

— Как не взяли? М-да, дела, — замер в удивлённом ожидании четвёртый сослуживец, бывший заместитель начальника медицинской службы Дальневосточной армии ВВС и ПВО «дядя Федя», — странно, ладно, меня не взяли, мне седьмой десяток пошёл. А их-то за что?

— Потому что кардиологи с учёной степенью, у них главная сердечная война с пенсионерами, здесь. Таки так, — и причмокнув губами, сделала свой знакомый только коту Ваське указательный жест. — Пока идите на балкон, подышите, там лежат ваши папиросы, — хорошо, когда балкон на кухне, просто прелесть, выпил – закусил – на балкон, выпил – закусил – на балкон, — а я поставлю на стол котлеты и жаренную картошку. Малосольные огурцы ещё нужны? Консервами сыт не будешь!

Вид с балкона удивительный, три свечки слева, три справа и, пункт полиции, далее прямо по курсу арена «Ерофей» для хоккея с мячом, за ним Амурская протока и очертания небольшого с годами намытого Амуром-батюшкой Сазаниевого островка.

Ведущий «Бесогона» знаменитый «оскароносец» и, не только, Никита Сергеевич Михалков навеял на воспоминания. Лет тридцать тому, как раз у семьи Дубравы родились первенцы, близнецы. Советский Союз исчезал на глазах, офицерское денежное довольствие задерживали, в стране наблюдался полный бардак, портреты Ленина больше граждан не взывали к доверию. Надо было как-то выживать.

Тогда майор Пётр Дубрава был начальником клуба в радиотехническом полку и, по команде, все, военные и гражданские, из своих кабинетов стали дружно приносить на сдачу числящиеся за ними репродукции с портретами вождя мирового пролетариата, а, заодно, и все репродукции, в основном Шишкина, других не было. Вдобавок, и со всех отдельных подразделений привозили, от Приморья до Читы. Сто пятьдесят штук репродукций! Багетная рамка! Холст на подрамнике!

Безденежье и осенило начальника клуба! Мозговой штурм заработал на полную катушку. Пришлось вспомнить, чему в детстве Петю Дубраву учил старый еврей, артист местного Черниговского театра Абрам Мойшевич. Живопись маслом на холсте! Тем более, для прикола, тогда жена купила на центральном рынке за один рубль и тут же торжественно вручила книгу «Основы композиции в живописи». Прикололась!

Первые картины были посвящены хабаровскому утёсу. Купил банку масляной белой краски, кистью на один раз замазал репродукционное изображение, после того как холст высох, в проектор «Экран» вставил черно-белый слайд с изображением амурского утёса и обвёл основные контуры для соблюдения пропорций. Главное в живописи масляными красками гармонично положить цвет. Осенний вариант купили сразу за полторы тысячи рублей при денежном довольствии в пятьсот пять. Чуть позже и летний вариант. Через неделю сдал ещё семь «ленинских картин» и, впоследствии получил прозвище «художник-утесист». На поездку в отпуск хватило с лихвой!

По совету главного вдохновителя, «жены», Дубрава написал по сюжету картины Василия Поленова «Московский дворик» и, сдал как всегда в Творческий центр «Тайны ремесла» для реализации. Неплохо, двадцать процентов салону, тринадцать налоги, остальное исполнителю.

— Вот здесь на этом кресле сидел Никита Михалков, — радостно рассказывала пожилая женщина директор центра Людмила Черепанова, — а вот на этом месте висела твоя картина «Московский дворик». Значит, дело было так, Михалков сел в это кресло, огляделся и, свой взгляд остановил на дворике. Неожиданно для нас воскликнул, так, непринуждённо, с улыбкой «О! Да тут ваши художники шедевры клепают!», встал и начал разглядывать вблизи. Ещё твоя подпись на холсте заинтересовала с долларом, — знаменитый хабаровский искусствовед рассказывала с таким упоением, граничащим с неподдельным человеческим счастьем, — и тут я сменила ценник с двух тысяч на двенадцать. Как только Михалков покинул зал, картину сразу же купили.

С тех пор и не счесть, сколько было написано таких «двориков», в том числе и по временам года. Но первый был продан благодаря нежданной рекламе от Никиты Сергеевича Михалкова.

Дождь усиливался, ветер завывал. Субботний «Бесогон» близился к «прапорщику Криворучко» и, «если что, мы геологи».

— Мужики! Котлеты стынут! Я ушла.

Котлетный запах кухни всеми силами старался не пустить на свою территорию балконный табачный. На удивление офицеров-запасников, на столе уже сидел кот Василий и, в своей излюбленной манере лапой, из консервной банки доставал «шпротину». Мешать никто не стал, если надо коту, значит, надо. Все понимали, кто в доме хозяин. Это семейство Дубравы жило у кота, а не наоборот. Так считал сам кот Васька и точка!

— А что за уголовное дело? Я и не знал, — вошедший на кухню, вдруг всем задал свой вопрос Лёха, — отец, что случилось?

Все направили свои взгляды на старшего Дубраву, в кухонном воздушном пространстве повис вопрос «разве в семье никто о том случае не знают?»

— Лёха, извини, было дело. Так, мелочевка, — отец сделал попытку увести разговор в сторону.

— Тогда расскажите про мелочевку.

И тут началось дружное обсуждение, где в подробностях шагая по секундам по каждому эпизоду из того события, вдаваться просто нет смысла, на фоне путинских размышлений и указаний о патриотизме, какие у нас в стране хорошие дети, после семи выпитых рюмок вывод о современных хабаровских детях в школе напрашивался нелицеприятный, близкий к уголовному преследованию, договорились, в итоге до того, что перефразируя известный фразеологизм из кинофильма с главным героем Сергеем Безруковым «хороший солдат есть мёртвый солдат» на «хороший ребёнок есть …».

— Предлагаю тост! Надо обязательно взять на грудь, — медик поднял свою, как он считал, по счёту десятую, хрустальную наполненную водкой рюмку с надписью «командирская», — давайте выпьем за всех детей, за хороших и плохих, здесь не нам решать, за всех детей мира, пусть растут здоровыми и крепкими, чтобы их жизнь не прервала война. За детей!

Запасники дружно чокнулись, хрустальный звон разошёлся по всей квартире, кот Василий открыл один свой глаз, посмотрел на, по его мнению чудаков и, продолжил спать на подоконнике. Сержант Дубрава, чокнувшись с ними гранёным стаканом с минеральной водой, обдумывал услышанное собственными ушами.

— Вы про школу? Ему давно надо было делать ноги, как только Алексей закончил там учиться, — вошедшая на кухню замолвила своё мнение мама Наташа, — в прошлом году после первой четверти он ведь написал заявление, директор дала добро, да пришли родители детей и, уговорили остаться. Вот здесь, за бутылкой «арарата». Остался и получил уголовное дело в пятнадцать тысяч штрафу и запрет заниматься педагогической деятельностью на год. Суд был в феврале, через два месяца после случившегося, двадцать второго ноль второго две тысячи двадцать второго. Симметрия двоек и нолей! Нумерология не просто так.

— Дочь написала, у них, 58-й школе в Краснодаре учитель физики, мужик, в коридоре при всех за горло взял семиклассника и прислонил к стенке, а дети сняли на видео и выложили в сеть, теперь идут разборки, — молчавший до этого «гесеэмщик» вдруг произнёс сенсационную новость, — так что, Петя, тебе привет из Краснодара, у тебя ведь тоже на физике дело было, только на уроке.

— В коридоре это перебор. Следствие, как и в моём случае, разбираться не будет, доведут дело до суда, их интересуют только кадры из видео, по моему делу одиннадцать секунд и показания рядом стоящих. Что было до того и как, никого, я про следствие, не интересует.

— Так ведь запретили в школе пользоваться телефонами, — в защиту краснодарского физика подал свой голос «разведчик», — закон такой есть.

— Руслан, забудь. Есть факт, на видео, это главное. Здесь ребёнка, в коридоре, за горло, да и к стене, уже плохо, — свои профессиональные мысли стал говорить «медик», — и совсем другое дело в случае с Петром, в конце урока разогнались два индейца, врезались в стол, аппаратура повисла на проводах, один индеец лежит на полу, другой стоит, зрачки, как говорит Петро, закатились. Провокация чистой воды! Девочки сняли своё запланированное видео и выложили в интернет. Если так, то, судя по видео, наш учитель Дубрава сделал всё как надо, чтобы спасти человека, взял не за горло, а за плечи, ближе к локтю. Всё по науке, как учили.

— Вот здесь следователь эту, по её мнению, версию с закатившимися глазами и спасением подростка сразу обрубила, — улыбаясь, добавил старший Дубрава. – Они сказали, потом был другой, молодой следователь, что они за основу берут только видео, я же в защитники взял государственного адвоката, так как вреда здоровью нанесено не было, то всё признал, как они трактовали, не спорил, запросил провести особый суд, особый порядок рассмотрения уголовного дела, был мировой судья, были секретарь суда, представитель прокуратуры и государственный защитник, от противной стороны никого не было. Итог меня устроил, претензий нет, сразу написал отказ от подачи апелляции.

— А что делать краснодарскому физику? Я бы дочери сообщил твоё мнение, она просит, — не унимался «гесеэмщик», — есть шанс, что посадят?

— Трудно сказать. Смотря, какую статью изберут. Результаты медицинского освидетельствования имеют значение. Горло ребёнка есть «дело тонкое». Суть в том, что в стенах школы воспитательную работу обычно проводят на уроке, в классе, кабинете, но не в коридоре при большом скоплении детей. Надо Костю позвать, нашего юриста, он всё разложит по полочкам, как мне, и, с приговором не ошибся, «в яблочко». Как сказал Костя, перебор с воспитательными мерами.

Для младшего Дубравы оказалось всё просто в отцовской истории. Действительно, как в фильме, говоря словами героя Андрея Краско «Лёша, без бутылки здесь не разобраться». Интересно было послушать офицерское мнение под «Русский стандарт», жаль только, что отец отдал директору школы обвинительное заключение, там показания детей как под копирку.

Первое сентября 2021 года дарило школьному учителю Петру Алексеевичу Дубраве хорошие перспективы. Директор школы определила учебную недельную нагрузку 84 часа, всего, если посчитать, умножив 24 на 7, получим 168 часов. Половина недели!

На этот раз истории и обществознания не было, отсутствовала и строевая подготовка с кадетами. Остались уроки по технологии с мальчиками 5 – 8 классов, 39 часов, появилась физика в 7 и 8 классах, 20 часов, как и раньше радиоуправляемый авиамоделизм с кадетами 5 – 7 классов, 9 часов, кроме того, в системе дополнительного образования тот же радиоуправляемый авиамоделизм с детьми 2 – 11 классов, 12 часов и шахматы со всеми желающими по субботам, 4 часа.

Далее, о чём не желали слышать как следователи, так и прокуратура, происходило самое интересное, настоящее давление на учителя, офицера. Кто-то же организовал? По сути, как на Украине, куда ежегодно в Чернигов к дедушке и бабушке, семья Дубравы летали самолётом из Хабаровска до Киева. Там всех русскоязычных учителей убирало само украинское государство с помощью родителей детей. Система была отлажена, деньги решали всё. Интересно было посещать книжные магазины, листать учебники, особенно по истории.

В конце сентября, числа 27, на уроке физики с кадетами седьмого класса Дубрава выдал домашнее задание, и, зная то, что среди детей есть трое девочек слабослышащих, две сидели рядом с учителем напротив на первой парте, а третья на предпоследней, взял да и спросил у неё «Шаповалова, ты поняла?», на что девочка кивнула головой в знак согласия.

Что тут началось! Придя домой, девочка сказала дома про учительский вопрос бабушке, об этом узнал её якобы отец и начал обвинять учителя в нарушении прав ребёнка. Оказывается, по его мнению нельзя задавать такие вопросы их больному ребёнку. Вся эта эпопея повторялась после каждого урока, учитель физики Дубрава и директор школы стойко выдерживали такой натиск, вмешалась прокуратура, отреагировала на жалобу этого товарища Иванова названного отца девочки и, уроки физики в этом классе, начиная с ноября передали завучу по воспитательной работе с базовым образованием математики и физики.

В этом же классе кадет Гена Бирмин стал постоянно говорить всем одноклассникам о Дубраве, «что здесь делает этот украинец и бандеровец?», они же, с подачи этого кадета первыми и начали делать ставки, а будет ли материться Дубрава или нет. Здесь ситуация с матерной бранью такая, традиция была заложена ещё в 2012 году, на уроках истории и обществознания. Матерная брань как сигнал для родителей. При плохом поведении детей после десяти вежливых замечаний учитель Дубрава и, чтобы родители потом не обвиняли его в непринятии мер, накрывал всех матом и, порядок в классе быстро восстанавливался, родители узнавали о таком случае и приступали к воспитательному процессу в отношении своих детей, дабы такое плохое поведение их детей больше не повторялось. Система работала отлажено до осени 2021 года. Пришли другие дети и другие родители с другими мозгами и воспитанием. Запишите на телефон, а мы посмотрим! Про ставки Дубраве пришлось даже рассказ написать в газету «Хабаровский пенсионер» номер 45 от 11 ноября 2021 года с газетным авторским названием «Игра в кальмара по-хабаровски».

Ещё одна девочка-кадетка из этого класса Дина Петухова открыла свой сайт, куда все желающие помещали видео с учителями школы, особой популярностью пользовался Дубрава со своими обычными своими вежливыми «десятью сталинскими ударами» завершавшими матерной бранью. Господин Иванов буквально купался в просторах организации травли на учителя физики.

Например, пятиклассники, в основном два класса, разрисовывали столы в мастерской, где проводил все свои уроки Дубрава, в том числе станки и инструменты гитлеровской свастикой и половыми органами, делали надписи «украинец-бандеровец» и так далее.

Шестые и седьмые отдельные классы также имели в своих рядах отъявленных провокаторов.

На телефон учителю Дубраве приходили угрозы, особенно, когда Дубрава в Дневнике точка ру начал писать свои «Репортажи с урока», где расписывал все дебоши детей. Тогда завуч школы запретила Дубраве «таким образом укреплять дисциплину в классе».

Можно перечислять много и долго, а на самом деле, таких дебоширов среди обучающихся детей меньшинство, они одни и те же. Как никак, а школа инклюзивная. Работать в такой школе можно, имея не только крепкие нервы, но, главное, быть пофигистом с ненавистью к детям определённой, выгодной только учителю, направленности. По окончании первой четверти пришлось написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Подполковник запаса Пётр Дубрава, как офицер, считает, что школа есть государственная образовательная организация и проводит государственное образовательное мероприятие. Школа услугу не оказывает.

Как итог, учитель Дубрава никогда не был пофигистом в своей учительской деятельности, работал чаще с фанатизмом, жаль, нервы не выдержали.

— Отец так ты что, не разобрался что было у них, драка или просто прикол с их стороны, — младший Дубрава находясь в состоянии недоумения, размышлял, — хотя, это дело следствия разбираться. Как у нас говорят, виновен или невиновен, решает суд. Следуя народной мудрости «от суммы и от тюрьмы не зарекайся», другого не дано, ты сам мне об этом говорил всегда.

— Ну что же, на посошок, давайте выпьем за мирное решение в любых ситуациях. А будет война, пойдём страну защищать, — старший Дубрава достал из морозилки очередной «Русский стандарт». — За Россию!

26 сентября 2020 года.

Сергей Роща

Самомобилизация до повестки

(хроники военного пенсионера)