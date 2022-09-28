В Хабаровске назвали имена мастеров Фестиваля приключенческого туризма. Напомним, лучшие фото- и видеоработы фестиваля были показаны в рамках Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток». Во Всероссийский день туризма за вклад в продвижение Хабаровского края как уникальной территории для активно отдыха были отмечены организаторы и постоянные участники мероприятия: Михаил Непогодин, Александр Нестерчук, Игорь Ольховский и Владимир Чебанов.

– Когда родилась идея проведения Всероссийского туристического форума, было принято решение, что в его рамках состоится показ видеоработ, которые рассказывают о том, чем богат и уникален Хабаровский край. Каждый материал по-своему передает природную красоту, самобытность, таинственность и мощнейшую энергетику нашего региона. Мы благодарим мастеров за их любовь к родному краю, к исследованиям и путешествиям, – отметила министр туризма края Екатерина Пунтус.

В свою очередь, авторы фото-, видеоконтента и документальных фильмов о путешествиях и природе отметили, что такие мероприятия очень важны как с точки зрения продвижения туризма, так и просвещения, и патриотического воспитания. Они также выразили поддержку новому Всероссийскому конкурсу «Дальний Восток – земля приключений», который проводится по инициативе вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

– В этом конкурсе могут принять участие не только профессионалы, но и все те, кто любит путешествовать. Этот конкурс поддержан дальневосточным полпредством, и у вас будет возможность выиграть три миллиона рублей. Присоединяйтесь, всем желаю удачи, – сказал директор фестиваля «Грань – путешествия, приключения, экстрим» Михаил Непогодин.

Напомним, Всероссийский конкурс «Дальний Восток – земля приключений» стартует 1 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте путешественникдв.рф, уведомить МЧС России о походе, а затем прислать видеоролик о своем приключении. Принять участие могут все желающие, в том числе дети с 10 лет, но под руководством взрослых. В состав жюри войдут профессиональные путешественники, журналисты и известные тревел-блогеры. По итогам конкурса будет выбран лучший туристический маршрут, автор которого получит главный приз – 3 млн рублей.