В Хабаровском крае за хулиганство на борту воздушного суда перед судом предстанет мужчина

Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя города Владивостока в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте).

По версии следствия, 16 августа 2022 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в салоне бизнес-класса на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту «Владивосток – Хабаровск», громко выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров, толкал, хватал за одежду и высказывал угрозы применения насилия одному из них. На неоднократные законные требования членов экипажа прекратить хулиганские действия и не создавать угрозу безопасности полета обвиняемый не реагировал, публично оскорблял и угрожал бортпроводнице.

По прибытию в аэропорт назначения фигурант был передан сотрудникам транспортной полиции. Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.