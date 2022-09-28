С 1 января 2023 года в России вводится универсальное ежемесячное пособие, которое объединит сразу шесть действующих мер поддержки нуждающихся семей с детьми. В него войдут ежемесячные выплаты беременным женщинам, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, третьего и последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет, также пособие на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Кроме того, туда будут включены и выплаты по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

— Это — не новая выплата, а просто универсальное пособие, в которое входят все базовые услуги, оказываемые нуждающимся семьям с детьми. То есть обращаться за ним смогут те граждане, у которых доходы ниже одного прожиточного минимума на человека. Нуждаемость будет оцениваться за период 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу с подачи заявления. Таким образом, с 1 января 2023 года «слепой период» сократится с 4 до 1 месяца, что позволит более точно оценивать финансовое положение. При оценке нуждаемости будут учитываться не только доходы, но и жизненная ситуация семьи (имущественная обеспеченность, правило «нулевого дохода», оценка финансовых накоплений во вкладах), — отметили в министерстве социальной защиты края.

Пособие будет выплачиваться в зависимости от того, насколько фактические доходы отстают от прожиточного минимума. То есть на каждого ребенка в семье в возрасте до 17 лет оно может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей. В 2022 году эти суммы составляют при 50% — 10222,5 рубля, при 75% — 15333,7 рубля, при 100% — 20445 рублей. Для беременных женщин размер выплат составит 50-75-100% прожиточного минимума для трудоспособного населения, то есть 10114 рублей, 15171 рубль и 20228 рублей соответственно.

Универсальное пособие после его введения позволит минимизировать риски бедности семей с детьми. Благодаря объединению ряда мер социальной поддержки ежемесячную государственную поддержку получат семьи, которые сегодня вообще такими выплатами не охвачены. Например, семьи с детьми в возрасте до 3 лет смогут при необходимости получать помимо универсального пособия еще и выплату из средств материнского капитала независимо от очередности рождения ребенка. Размер выплаты для беременных женщин увеличится в 2 раза. Все это будет оформляться одним заявлением.

Подавать документы на универсальное пособие можно будет в электронном виде с использованием портал Госуслуг, через МФЦ или лично в отделение Социального фонда. Оператором универсального ежемесячного пособия станет Социальный фонд России.