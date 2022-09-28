В ходе совещания правительства Хабаровского края под председательством Михаила Дегтярева состоялось обсуждение исполнения бюджета региона за январь-август этого года и постановка задач до конца 2022-го. Губернатор поручил проиритизировать все расходы с учетом текущей антисанкционной повестки.

Согласно доклада министра финансов Валентина Костюшина, по итогам восьми месяцев доходы консолидированного бюджета края превысили 117 млрд рублей. Это на 14 процентов, или на 14,5 млрд рублей, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом только налоговые поступления составили 88,8 млрд рублей: прирост к показателям 2021-го 18 процентов.

Что же касается в целом объема собственных доходов, то положительная динамика – «плюс» 14,6 процентов к прошлогодним данным – позволила региону войти в тройку лучших среди субъектов ДФО.

Несмотря на обнадеживающие промежуточные результаты, глава края нацелил присутствующих на дальнейшее эффективное использование каждого рубля. В нынешних ограничительных условиях такой подход особенно важен.

— Поэтому мое прямое поручение – главным распорядителям бюджетных средств приоритизировать все расходы! Совместно с минфином региона предоставить предложения по направлению средств, возможных к высвобождению, в резервный фонд краевого правительства. Срок жесткий – 2 дня! Необходимо просмотреть остатки, обратить отдельное внимание на прошедшие конкурсы и уточнить, в какой они стадии исполнения. Прошу эту работу завершить за 48 часов! – заявил Михаил Дегтярев.

С учетом скорректированных акцентов основные задачи ближайших месяцев для всех министерств, ключевых администраторов доходов и муниципалитетов –выполнение уточненных показателей по мобилизации доходов, обязательств по оплате труда и соцвыплатам гражданам, финансовое обеспечение реализации национальных, региональных проектов и флагманских направлений на всех уровнях власти.