Следственным отделом по Индустриальному району г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По информации следствия, 25 сентября 2022 года в утреннее время девочка 2021 г.р. забралась на подоконник открытого окна и упала с высоты 3-го этажа дома по ул. Малиновского в городе Хабаровске, вследствие чего погибла.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Следственное управление предупреждает об обязанности родителей обеспечить безопасное пребывание малолетних детей в условиях квартир, с учетом открываемых в теплый период окон, балконных рам и дверей!