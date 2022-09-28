28 сентября в 13.55 (хбр) на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровск от очевидцев поступила информация о возгорании в многоэтажном жилом доме по улице Орджоникидзе, 10.

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны на место вызова был виден дым, идущий из окна квартиры на первом этаже. Незамедлительно были сформированы звенья газодымозащитной службы для эвакуации жильцов и ликвидации огня.

В связи с сильным задымлением в подъезде и в выше расположенных квартирах до прибытия пожарных расчетов на улицу самостоятельно вышли 10 человек. Ещё пять человек, в том числе одного ребёнка, огнеборцы вывели по лестничным маршам в индивидуальных спасательных устройствах.

На ликвидацию пожара пожарно-спасательным подразделениям потребовалось менее 30 минут с момента вызова. В 14.21 (хбр) пожар был полностью ликвидирован первичными средствами пожаротушения.

Пострадавших в результате происшествия нет. В квартире горели домашние вещи на общей площади 1 кв.м.

К ликвидации пожара и его последствий привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

По факту возгорания сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России будет проведена проверка.