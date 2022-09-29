Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление, в соответствии с которым с 3 октября к теплоснабжению начнут подключать объекты социально-культурной инфраструктуры, а с 8-го числа — жилищный фонд и административные здания.

«Отопительный сезон начинается, когда среднесуточные атмосферные температуры на протяжении пяти суток не поднимаются выше +8°C. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни предстоит заметное снижение температуры воздуха», — рассказал начальник отдела энергообеспечения и топлива профильного управления мэрии Андрей Ванюков.

По его словам, старт отопительного сезона – это ответственное время для энергетиков и коммунальных служб, четкие действия которых должны исключить возможные сбои в период запуска тепла.