Вторая очная сессия V набора проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» пройдет в Благовещенске с 5 по 8 октября. Обучающие слоты запланированы на 5, 7 и 8 октября. А 6-го числа состоится форум «ProДФО-Амурская область» по теме «Комфортная городская среда». На обучающие мероприятия съедутся представители медиасообщества из 9 регионов Дальнего Востока, в том числе из Хабаровского края.

Ключевыми темами для обсуждения станут особенности информационной работы в условиях специальной военной операции, освещение темы мобилизации, защита при информационном нападении, диагностика и противостояние методам информационной манипуляции и многое другое.

– За последнюю неделю на фоне частичной мобилизации информационное поле не только ДФО, но и России в целом серьезно изменилось. На повестке появились новые вызовы, с которыми ранее мы не сталкивались. На фоне системных сбоев в части отбора и подготовки военнообязанных для отправки на Донбасс приходится оттачивать навыки антикризисного информационного реагирования, усиления взаимодействия с блогосферой, в том числе с военкорами. Этому мы уделим особое внимание на сессии в Благовещенске, – сообщил руководитель проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» Алексей Бабков.

Среди заявленных спикеров заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, военный корреспондент, автор телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов, режиссер продюсер, глава Благотворительного Фонда «Звезда на Ладошке», автор серии фильмов «Лики Донбасса» Александра Франк, журналист, военный корреспондент РЕН ТВ Валентин Трушнин, директор АНО «Центр Самосознание», психолог, спикер общества «Знание» Александр Коридзе, к.ф.н., руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов, эксперт по кинетике и невербальным коммуникациям Валентин Шишкин, блогер, продюсер Дан Подлецкий и многие другие.

Напомним, что «Медиашкола: Дальневосточный репортер» – первый экспериментальный проект окружного уровня по повышению квалификации и подготовке на Дальнем Востоке сообщества профессиональных журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб региональных и муниципальных органов власти. Обучение в Медиашколе V набора проходят около 300 человек из всех 11 регионов Дальнего Востока, 35 из них проживают в Хабаровском крае. В 2022 году по инициативе регионов ДФО в список обучающихся также были включены представители медиасообщества с подшефных территорий на Донбассе.