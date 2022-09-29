Социальное предпринимательство поддержали в Хабаровском крае налоговыми льготами. Накануне в Законодательной Думе региона был одобрен в двух чтениях законопроект, разработанный экономическим блоком по инициативе губернатора Михаила Дегтярева. Он предусматривает кратное снижение для социальных предпринимателей ставки налога по упрощенной системе налогооблажения.

— Ставка налога снижена с 6% до 3% для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы», и с 15% до 8% для налогоплательщиков, выбравших «доходы минус расходы». Претендовать на льготы могут только предприниматели, зарегистрированные в реестре социальных предпринимателей, — пояснил заместитель председателя правительства края- министр экономического развития края Виктор Калашников.

В настоящее время перечень предприятий, которые смогут воспользоваться нововведениями, еще формируется, идет прием заявок для присвоения им статуса социального предпринимателя. Уже поступило 97 таких обращений. Статус присвоен 91 субъекту малого и среднего предпринимательства.

По данным министерства экономического развития края, социальные предприниматели работают в большинстве муниципальных образований края, в том числе в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Бикинском, Вяземском, Ульчском районах.

— Предоставленные налоговые льготы подтверждают взятый в крае курс на стимулирование развития такой значимой для общества сферы, как социальное предпринимательство. Сейчас наши социальные предприниматели оказывают услуги в сфере образования, медицины, физической культуры, в том числе обеспечивающие трудоустройство и адаптацию социально уязвимых категорий граждан, — отметил Виктор Калашников.

С каждым годом социальных предпринимателей в Хабаровском крае становится больше. Если в 2020 году их было 42, то в 2021 – 78.