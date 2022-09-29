После выхода указа Президента РФ о частичной мобилизации, информационные линии субъектов с единым номером 122 стали информационными линиями. На сегодняшний день операторы колл-центров горячей линии оперативно принимают звонки и готовы ответить на волнующие граждан вопросы.

– У нас работает несколько колл-центров в разных учреждениях, где сосредоточены операторы. Мы регулярно получаем обновленные шаблоны ответов на часто задаваемые вопросы, актуализируем и расширяем их, координируя работу с Министерством цифрового развития и связи РФ. И уже ориентируясь на эту информацию консультируем граждан, – рассказала Наталья Мельникова, заместитель начальника главного управления социального развития Губернатора и Правительства края.

По ее словам, в день операторы обрабатывают сотни звонков.

Как рассказали в одном из колл-центров края, около 70% вопросов составляют обращения граждан, которые получили повестку по категории, не обозначенной Президентом РФ как приоритетная (возраст, наличие опыта службы в Вооруженных силах, боевого опыта).

На втором месте вопросы, связанные с возможностью пройти медицинское освидетельствование или проконсультироваться с врачом на пункте мобилизации, относительно состояния здоровья мобилизуемых и их допуска до службы.

Работодателей и работников также волнует порядок бронирования и закрепления рабочих мест за мобилизованными на период их призыва. Поступают звонки от предпринимателей, которые уточняют как быть с бизнесом, если мобилизуется человек, который сам является руководителем предприятия. Вопросы о частичной мобилизации поступают и от студентов.

– Если человек не может найти какую-то информацию в доступных источниках или сомневается в ее достоверности, то граждане обращаются к нам, и мы даем достоверные данные или подсказываем, где можно их найти. Особенно, если ситуации частные и касаются отдельного гражданина – отметила Наталья Мельникова.

В краевом колл-центре отметили, что для решения индивидуальных вопросов стоит обращаться в военкомат по месту жительства, в краевой военный комиссариат как в вышестоящую инстанцию. Также граждане могут защищать свои права в прокураторе и суде. К работе с обращениями граждан подключился и аппарат уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае.

Задать вопрос или получить дополнительную информацию о частичной мобилизации можно обратившись на горячую линию по номеру 122 и по телефону 31-84-30. График работы горячей линии: с 8:00 до 18:00, включая субботу и воскресенье.

Кроме этого, подробная информация о частичной мобилизации размещена на официальном портале Правительства РФ Объясняем.рф и в телеграм-канале ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ_27.