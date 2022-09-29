Конкурс по выбору генподрядчика для достройки жилых домов по ул. Салтыкова-Щедрина в Хабаровске объявлен в регионе. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 11 октября включительно, а подведение итогов состоится 14 октября. Стоимость контракта составляет 2,7 млрд рублей. Привлечь средства удалось благодаря личному участию в разрешении вопроса губернатора Михаила Дегтярева.

Министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин уточнил, что объявленные конкурсные процедуры проводятся в рамках системной работы, проводимой региональным минстроем по решению проблем дольщиков ООО «Диалог». Он напомнил о ранее объявленном конкурсе по выбору генподрядчика для достройки жилого дома по ул. Кавказской этого же обанкротившегося застройщика. Цена того контракта составила 704 млн рублей.

— Мы приглашаем к участию все строительные компании, которые понимают, что смогут освоить эти средства и качественно завершить строительство. Считаю, что очередной этап – поиск генподрядчиков — большой прорыв в решении проблем дольщиков компании «Диалог». Рассчитываем, что в октябре мы определимся с генподрядчиками на завершение строительства и дойдем до заключительного этапа – сдачи этих домов в эксплуатацию, — отметил министр.

Достроить и сдать в эксплуатацию дома планируется до конца 2023 года. Напомним, компании АО «ДонГис» и ООО «ДВПИ» завершили инженерные изыскания и обследование конструкций недостроенных объектов ООО «Диалог», которые проводили с апреля. Компаниями была подготовлена проектная документация.

Строительство объектов в районе улиц Салтыкова-Щедрина и Кавказской начались еще в 2014 году, но за 8 лет так и не были завершены. Договоренности о финансировании проблемных строек Хабаровского края по линии федерального центра были достигнуты благодаря личному участию губернатора края Михаила Дегтярева, который поднимал этот вопрос в ходе встреч с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным осенью 2020 года. Проблемы дольщиков ООО «Диалог» решаются за счет средств ППК «Фонд развития территорий», Наблюдательный совет которого в сентябре 2021 года принял решение о финансировании достройки объектов застройщика ООО «Диалог». В настоящее время в регионе пострадавшими дольщиками значатся более 1469 граждан. При этом основная доля обманутых дольщиков приходится на дома ООО «Диалог» — это порядка 900 человек.